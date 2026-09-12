5 Shio Ini Konon Mudah Bangkit Saat Keuangan Terpuruk, Disebut Anak Emas Dewa Uang

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, masing-masing shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah kehidupan finansial.
Dari 12 shio yang dikenal dalam zodiak Tiongkok, beberapa di antaranya kerap digambarkan memiliki keberuntungan materi yang kuat. Bahkan, ada yang dipercaya tetap mampu bangkit meski sedang mengalami pengeluaran besar atau menjalani gaya hidup yang cukup royal.
Kepercayaan tersebut kemudian dikaitkan dengan Cai Shen atau Dewa Uang, sosok yang dalam tradisi Tionghoa dikenal sebagai simbol kemakmuran dan keberuntungan dalam urusan harta.
Dilansir dari kanal YouTube Ramalan Jitu, berikut lima shio yang disebut memiliki peruntungan seperti “raja uang” dalam perspektif astrologi Tiongkok.
Shio Tikus sering dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan, dan kemampuan membaca peluang.
Pemilik shio ini digambarkan sebagai sosok yang cepat memahami situasi dan mampu menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan. Kemampuan tersebut juga dipercaya menjadi modal dalam mengembangkan kondisi finansial.
Dalam urusan materi, Tikus disebut tidak takut mengambil kesempatan baru. Mereka dapat terlihat berani mencoba usaha, investasi, atau pekerjaan yang menawarkan potensi keuntungan.
Ketika kondisi ekonomi sedang tidak menguntungkan, mereka dipercaya mampu mencari alternatif pemasukan lain. Inilah yang membuat Tikus disebut mempunyai kemampuan untuk kembali membangun kekayaan setelah mengalami pengeluaran besar.
Naga merupakan salah satu simbol penting dalam budaya Tiongkok dan sering dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, serta kewibawaan.
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