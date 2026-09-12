Nasib Segera Berubah, 6 Weton Ini Diramal Dihampiri Rezeki dari Berbagai Arah

seseorang yang menemukan poros kekayaan./Freepik.
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton masih kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, mulai dari karakter, hubungan, hingga peruntungan seseorang. Perhitungan tersebut biasanya merujuk pada perpaduan antara hari lahir dan pasaran dalam kalender Jawa.
Primbon Jawa menjadi salah satu warisan budaya yang memuat berbagai tafsir mengenai weton. Salah satu hal yang sering menarik perhatian adalah ramalan mengenai rezeki dan perubahan kondisi kehidupan seseorang.
Menjelang paruh kedua hingga penghujung 2026, sejumlah weton disebut memiliki prospek peruntungan yang menarik. Mereka dipercaya berpotensi memasuki fase kehidupan yang lebih baik, terutama dalam urusan pekerjaan, usaha, maupun keuangan.
Bahkan, beberapa weton digambarkan berpeluang memperoleh pemasukan dari sumber yang sebelumnya tidak diperkirakan. Kondisi tersebut membuat perubahan finansial mereka seolah terjadi secara tiba-tiba.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang disebut berpotensi menjadi magnet rezeki berdasarkan penafsiran primbon Jawa. Berikut daftarnya.
Selasa Kliwon menjadi salah satu weton yang disebut mempunyai potensi peruntungan finansial cukup kuat. Dalam perhitungan weton, Selasa memiliki nilai 3, sedangkan Kliwon bernilai 8 sehingga total neptunya mencapai 11.
Pemilik weton ini kerap digambarkan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan hati, bijaksana, dan mampu menghadapi berbagai keadaan dengan tenang.
Menurut ramalan tersebut, peluang finansial Selasa Kliwon dapat terbuka melalui berbagai jalur. Kesempatan usaha, perkembangan karier, hingga pemberian atau harta yang datang secara tidak terduga menjadi beberapa kemungkinan yang disebutkan.
Karena itu, mereka yang memiliki weton Selasa Kliwon disarankan tetap peka terhadap kesempatan yang muncul. Peluang yang terlihat kecil sekalipun bisa saja berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar.
Berikutnya ada Jumat Legi dengan jumlah neptu 11, yang diperoleh dari Jumat bernilai 6 dan Legi bernilai 5.
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Jawa Pos
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