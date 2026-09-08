Nasib Berubah dalam Waktu Singkat, 6 Shio Ini Diprediksi Dapat Rezeki Besar

JawaPos.com – Perjalanan finansial setiap orang tentu berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk mencapai kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya dipercaya dapat mengalami perubahan kondisi keuangan setelah datangnya sebuah kesempatan yang tidak terduga.

Dalam astrologi Tionghoa, keberuntungan seseorang kerap dikaitkan dengan shio kelahirannya. Sejumlah ramalan bahkan menyebut ada shio tertentu yang akan memasuki periode penuh peluang, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, dan penghasilan.

Kejutan finansial tersebut dipercaya dapat hadir melalui berbagai bentuk. Mulai dari peningkatan pendapatan, tawaran kerja, kerja sama bisnis, hingga hasil dari usaha yang sebelumnya sempat tertunda.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpeluang memperoleh rezeki dan perubahan finansial secara tidak terduga menurut astrologi Tionghoa.

Berikut enam shio yang dimaksud:

1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017 disebut tengah memasuki fase yang cukup menjanjikan dalam ramalan tersebut.

Usaha yang selama ini dilakukan dipercaya mulai memperlihatkan hasil. Bagi mereka yang menjalankan bisnis, peningkatan permintaan atau penjualan disebut berpotensi menjadi salah satu sumber keuntungan.

Sementara itu, pekerja yang berada di lingkungan profesional dipercaya dapat memperoleh kepercayaan lebih besar. Kesempatan untuk mendapatkan tanggung jawab baru atau perkembangan karier pun disebut terbuka.

Menariknya, peluang tidak selalu datang dari lingkungan baru. Hubungan lama yang kembali terjalin juga dipercaya dapat membawa informasi atau kesempatan yang memberikan dampak positif terhadap kondisi finansial.