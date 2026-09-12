Bukan Selalu Soal Nasib, 7 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Hidup Terasa Makin Berat

ilustrasi orang yang kurang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah merasa berbagai masalah datang bertubi-tubi hingga membuat hidup seolah tidak pernah berpihak? Perasaan seperti selalu mendapatkan nasib buruk memang bisa muncul ketika seseorang berulang kali menghadapi kegagalan atau situasi yang tidak sesuai harapan.
Namun, tidak semua kejadian kurang menyenangkan semata-mata disebabkan oleh keberuntungan yang buruk. Dalam banyak situasi, pola pikir, kebiasaan sehari-hari, serta lingkungan tempat seseorang berada juga dapat memengaruhi cara menghadapi masalah dan mengambil keputusan.
Kebiasaan tertentu bahkan dapat membuat seseorang sulit berkembang tanpa disadari. Sebaliknya, ketika pola tersebut mulai ditinggalkan, seseorang bisa memiliki lebih banyak ruang untuk belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan peluang.
Dilansir dari Psychology Magazine, berikut tujuh kebiasaan yang sebaiknya mulai dikurangi jika Anda ingin menjalani hidup dengan pola pikir yang lebih positif dan terbuka terhadap kesempatan.
Berharap mendapatkan bantuan atau keajaiban dari luar diri sebenarnya merupakan hal yang wajar. Namun, masalah muncul ketika seseorang hanya menunggu keadaan berubah tanpa mengambil tindakan.
Kesuksesan biasanya membutuhkan langkah nyata. Alih-alih menunggu keberuntungan datang, seseorang dapat mulai menentukan hal-hal yang masih bisa dikendalikan, kemudian berusaha memperbaikinya secara bertahap.
Dengan begitu, peluang tidak hanya ditunggu, tetapi juga diciptakan melalui tindakan dan keputusan yang tepat.
Mengingat pengalaman masa lalu dapat membantu seseorang belajar dari kesalahan. Akan tetapi, terus-menerus menyesali keputusan lama justru dapat membuat seseorang sulit bergerak maju.
Kesempatan yang sudah terlewat tidak dapat diulang. Yang masih bisa dilakukan adalah memahami apa yang salah dan menjadikannya pelajaran untuk menghadapi situasi berikutnya.
Daripada terus bertanya tentang apa yang seharusnya terjadi, lebih baik mengarahkan perhatian pada langkah yang masih dapat dilakukan sekarang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022