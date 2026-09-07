6 Weton yang Konon Mampu Mengubah Nasib, Dari Hidup Pas-Pasan Menuju Kemakmuran

JawaPos.com - Kondisi ekonomi yang sulit dapat membuat seseorang merasa seolah berada dalam lingkaran yang tidak berujung. Sudah bekerja keras setiap hari, tetapi kebutuhan terus datang dan hasil yang diperoleh terasa belum cukup.

Dalam budaya Jawa, berbagai persoalan kehidupan sering dikaitkan dengan filosofi dan perhitungan weton. Primbon Jawa kemudian menjadi salah satu sumber tradisional yang digunakan untuk menafsirkan karakter maupun perjalanan keberuntungan seseorang.

Ada pula penafsiran yang mengaitkan weton tertentu dengan kemampuan bangkit setelah melewati berbagai kesulitan. Mereka digambarkan sebagai pribadi yang memiliki daya juang, pandai membaca kesempatan, dan mampu membangun kehidupan secara bertahap.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki potensi untuk keluar dari kesulitan ekonomi dan menuju kehidupan yang lebih sejahtera menurut penafsiran Primbon Jawa.

Berikut keenam weton tersebut.

1. Senin Pon Senin Pon digambarkan sebagai sosok yang memiliki kemauan kuat dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan.

Perjalanan hidup mereka dalam ramalan tidak selalu berlangsung mulus. Namun, pengalaman menghadapi berbagai tantangan dipercaya justru membentuk mental yang lebih tangguh.

Dalam hal finansial, pemilik weton ini disebut cenderung berhati-hati. Mereka tidak mudah menghabiskan penghasilan hanya untuk memenuhi keinginan sesaat.

Kebiasaan mengendalikan pengeluaran tersebut dipercaya menjadi salah satu modal penting untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih stabil. Dengan ketekunan dan pengelolaan uang yang baik, Senin Pon disebut mampu perlahan meninggalkan kehidupan serba kekurangan.