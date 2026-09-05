Kaya Raya! 3 Shio Dompetnya Menggendut Berkat Cuan yang Melimpah

JawaPos.com - Dalam ilmu astrologi Tiongkok, ramalan mengenai shio sering kali memberikan gambaran tentang aliran energi keberuntungan dan rezeki yang akan datang.

Beberapa shio dipercaya mendapatkan restu dari Dewa Kekayaan sehingga jalannya akan dipenuhi dengan kelimpahan.

Rezeki yang datang bukan hanya hasil dari kerja keras, melainkan juga campuran antara keberuntungan dan doa yang terjawab.

Dengan demikian, mereka yang mendapatkannya sebaiknya tetap rendah hati, bersyukur, dan menggunakan peluang ini sebaik mungkin.

Dikutip dari YouTube Shiodaily, berikut adalah tiga shio yang diprediksi akan mendapatkan luapan cuan dan rezeki melimpah:

1. Shio Tikus Mereka yang lahir pada tahun 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008 termasuk dalam shio Tikus. Ramalan menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Shio Tikus akan kedatangan rezeki nomplok yang sudah lama dinantikan.

Bahkan, ada kemungkinan besar bisa membeli barang impian setelah menunggu sekian lama. Aliran rezeki ini membuat Shio Tikus merasa lebih lega karena impian finansialnya satu per satu mulai tercapai.

2. Shio Ular Shio Ular juga termasuk dalam daftar yang dipenuhi cuan. Semua keberuntungan ini datang berkat keteguhan hati dan konsistensi dalam bekerja.

Usaha yang dilakukan selama ini tidak sia-sia, karena Dewa Kekayaan disebutkan telah tersentuh dan menurunkan rahmatnya. Shio Ular akan merasakan kondisi dompet serta rekening yang semakin tebal dan stabil.