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Lania Monica
Minggu, 6 September 2026 | 06.33 WIB

Kaya Raya! 3 Shio Dompetnya Menggendut Berkat Cuan yang Melimpah

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik) - Image

Ramalan lengkap 12 shio (Freepik)

JawaPos.com - Dalam ilmu astrologi Tiongkok, ramalan mengenai shio sering kali memberikan gambaran tentang aliran energi keberuntungan dan rezeki yang akan datang.

Beberapa shio dipercaya mendapatkan restu dari Dewa Kekayaan sehingga jalannya akan dipenuhi dengan kelimpahan.

Rezeki yang datang bukan hanya hasil dari kerja keras, melainkan juga campuran antara keberuntungan dan doa yang terjawab.

Dengan demikian, mereka yang mendapatkannya sebaiknya tetap rendah hati, bersyukur, dan menggunakan peluang ini sebaik mungkin.

Dikutip dari YouTube Shiodaily, berikut adalah tiga shio yang diprediksi akan mendapatkan luapan cuan dan rezeki melimpah:

1. Shio Tikus

Mereka yang lahir pada tahun 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008 termasuk dalam shio Tikus. Ramalan menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Shio Tikus akan kedatangan rezeki nomplok yang sudah lama dinantikan.

Bahkan, ada kemungkinan besar bisa membeli barang impian setelah menunggu sekian lama. Aliran rezeki ini membuat Shio Tikus merasa lebih lega karena impian finansialnya satu per satu mulai tercapai.

2. Shio Ular

Shio Ular juga termasuk dalam daftar yang dipenuhi cuan. Semua keberuntungan ini datang berkat keteguhan hati dan konsistensi dalam bekerja.

Usaha yang dilakukan selama ini tidak sia-sia, karena Dewa Kekayaan disebutkan telah tersentuh dan menurunkan rahmatnya. Shio Ular akan merasakan kondisi dompet serta rekening yang semakin tebal dan stabil.

3. Shio Anjing

Bagi Shio Anjing, kerja keras tanpa henti beberapa waktu terakhir akan segera terbayar. Namun, ramalan juga mengingatkan bahwa istirahat dan hiburan tetaplah penting.

Editor: Hanny Suwindari
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