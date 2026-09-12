5 Shio yang Diprediksi Ketiban Cuan di September 2026, Peluang Datang Silih Berganti

JawaPos.com – September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi sejumlah pemilik shio. Peluang untuk mendapatkan pemasukan tambahan, keuntungan usaha, hingga kesempatan baru disebut terbuka lebih lebar pada bulan ini.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, peruntungan setiap shio dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada yang harus lebih berhati-hati, sementara sebagian lainnya dipercaya memasuki fase yang lebih menguntungkan.

Dilansir dari Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki peluang finansial cukup baik sepanjang September 2026.

Namun, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, sehingga hasil akhirnya tetap bergantung pada keputusan, usaha, dan kondisi masing-masing individu.

1. Shio Tikus Pemilik Shio Tikus dikenal memiliki kecerdikan dan kemampuan membaca kesempatan. Mereka biasanya mampu melihat celah yang mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain.

Pada September 2026, kemampuan tersebut dipercaya dapat membuka sejumlah peluang baru. Kesempatan memperoleh penghasilan tambahan bisa muncul melalui bisnis, perdagangan, pekerjaan sampingan, maupun aktivitas di dunia digital.

Tidak hanya itu, pemasukan yang sebelumnya tidak diperhitungkan juga disebut berpotensi datang. Bonus pekerjaan, tawaran dari rekan, atau pembayaran utang lama dapat menjadi sumber tambahan keuangan.

Meski peluang terbuka lebar, Shio Tikus tetap disarankan tidak mudah terlena. Sikap rendah hati dan kemampuan mengelola pemasukan menjadi hal penting agar keuntungan yang diperoleh tidak cepat habis.

2. Shio Kerbau Shio Kerbau identik dengan karakter pekerja keras, sabar, dan konsisten. September 2026 dipercaya menjadi momentum ketika usaha yang selama ini dilakukan mulai menunjukkan hasil.