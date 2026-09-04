Ada Peluang Uang Tambahan, 3 Zodiak Ini Diprediksi Makin Cuan

JawaPos.com – Memasuki periode setelah 4 September 2026, sejumlah zodiak disebut bakal merasakan energi positif dalam urusan finansial.

Dalam ramalan astrologi, beberapa orang diprediksi memiliki keberanian lebih besar untuk mengambil keputusan, membaca peluang, serta mengembangkan potensi yang selama ini dimiliki.

Kesempatan untuk memperoleh pemasukan tambahan maupun mengembangkan usaha pun disebut terbuka lebih lebar. Namun, tentu saja, keberuntungan finansial tidak datang begitu saja. Kemampuan mengatur uang dan mengambil keputusan secara bijak tetap menjadi faktor penting.

Dilansir dari AstroTalk, berikut tiga zodiak yang diramalkan memiliki peruntungan finansial menarik setelah 4 September 2026:

1. Pisces Pisces diprediksi memiliki intuisi yang lebih tajam dalam melihat kesempatan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaan dan bisnis.

Ide yang selama ini hanya tersimpan di kepala mungkin layak mulai dituangkan dan dikembangkan. Ada kemungkinan salah satu gagasan tersebut justru membuka jalan menuju sumber pemasukan baru.

Pisces juga disarankan untuk lebih memperhatikan komunikasi yang masuk. Pesan atau kabar dari seseorang bisa membawa peluang yang tidak diduga sebelumnya, termasuk kemungkinan pembayaran dari kewajiban lama atau pemberian yang sifatnya tidak terduga.

Kuncinya adalah tetap terbuka terhadap kesempatan tanpa terburu-buru mengambil keputusan.

2. Leo Bagi Leo, keberanian menjadi modal penting untuk mengejar peluang setelah 4 September. Karakter percaya diri dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain disebut dapat membantu membuka pintu kesempatan baru.