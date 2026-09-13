4 Shio Terhoki Bulan September 2026, Rezeki Berlipat dan Peluang Baru Makin Terbuka

Ilustrasi Shio Terhoki (Unsplash)
JawaPos.com - September 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa energi positif bagi sejumlah shio.
Dalam astrologi Tionghoa, kombinasi energi Tikus dan elemen Air dikaitkan dengan kecerdasan, kelincahan, intuisi, serta kemampuan menemukan gagasan baru.
Kondisi tersebut dipercaya dapat membuka ruang bagi peluang yang sebelumnya belum terlihat.
Energi tersebut juga dianggap mendukung aktivitas yang berkaitan dengan komunikasi, membangun koneksi, bertukar pikiran, dan mencari solusi secara kreatif.
Karena itu, September dapat menjadi momentum yang menarik bagi sebagian orang untuk memperluas relasi, melakukan negosiasi, mengembangkan pekerjaan, maupun memulai langkah baru.
Terdapat 4 shio yang diramalkan memperoleh keberuntungan lebih kuat pada September 2026 dihimpun dari YouTube Radio Shio pada Minggu (13/09).
Shio Babi, Ular, Kambing, dan Ayam disebut memiliki peluang baik dalam urusan rezeki, karier, bisnis, hingga hubungan asmara. Berikut ramalan selengkapnya.
1. Shio Babi
Shio Babi menjadi salah satu shio yang diramalkan memiliki keberuntungan paling kuat pada September 2026.
Mereka yang lahir pada tahun 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, dan 2019 termasuk dalam shio ini.
Energi positif pada bulan ini dapat dimanfaatkan untuk menjaga produktivitas sekaligus membangun perkembangan secara bertahap.
Dalam pekerjaan dan karier, Shio Babi disarankan tidak memaksakan diri untuk terus bekerja tanpa jeda.
Kondisi energi yang dapat naik dan turun sepanjang hari membuat keseimbangan antara aktivitas dan waktu istirahat menjadi penting.
Langkah kecil yang dilakukan secara konsisten justru berpotensi menghasilkan perkembangan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Dalam urusan keuangan dan asmara, Shio Babi perlu lebih berhati-hati dalam mengelola pengeluaran.
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Jawa Pos
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