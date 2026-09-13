5 Zodiak Ini Diprediksi Hoki Berlimpah September 2026, Tarot Ungkap Peluang Besar

Ilustrasi Zodiak Hoki Berlimpah (freepik)
JawaPos.com - September 2026 dapat menjadi periode yang menarik bagi sejumlah zodiak.
Dalam pembacaan tarot kali ini, terdapat 5 zodiak yang disebut memiliki energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan zodiak lainnya.
Kartu yang muncul memberikan gambaran mengenai peluang, perubahan, kekuatan finansial, hingga dukungan dari orang terdekat.
5 zodiak tersebut adalah Taurus, Scorpio, Aries, Libra, dan Cancer dilansir dari YouTube Ryan Mercury pada Minggu (13/09).
Masing-masing mendapatkan kartu tarot yang berbeda sehingga bentuk keberuntungan yang digambarkan juga tidak sama.
Ada yang berkaitan dengan keberhasilan setelah melewati masa sulit, peningkatan kondisi ekonomi, kemampuan mengambil keputusan, hingga hadirnya seseorang yang membawa pengaruh positif.
1. Taurus
Taurus menjadi zodiak pertama yang mendapatkan kartu The World.
Dalam pembacaan tarot, kartu ini kerap dikaitkan dengan penyelesaian, pencapaian, keberhasilan, dan sebuah siklus yang mencapai titik penting.
Energi tersebut menggambarkan keadaan ketika berbagai hal yang sebelumnya terasa tidak terkendali mulai menemukan arah yang lebih jelas.
Bagi Taurus yang sedang menghadapi persoalan atau berada dalam situasi yang kurang menyenangkan, kartu The World memberikan gambaran bahwa keadaan tersebut berpotensi bergerak menuju kondisi yang lebih baik.
Hal yang selama ini diupayakan perlahan dapat menunjukkan hasil.
Keberuntungan yang datang juga dapat terasa seperti kesempatan untuk kembali memegang kendali atas keputusan dan kehidupan sendiri.
September 2026 menjadi periode yang menarik bagi Taurus untuk lebih percaya terhadap proses yang telah dijalani.
Keinginan yang selama ini diperjuangkan dapat memperoleh jalan yang lebih terbuka.
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