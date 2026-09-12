Rezeki Melimpah dan Hidup Berkecukupan, 6 Weton Ini Konon Dinaungi Eyang Semar

seseorang yang memiliki kekayaan yang tak habis. (Freepik/creativeart)
JawaPos.com – Dalam budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap digunakan untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang berdasarkan hari dan pasaran kelahirannya.
Salah satu sosok yang cukup dikenal dalam tradisi Jawa adalah Eyang Semar. Tokoh pewayangan tersebut kerap dipandang sebagai figur yang memiliki kebijaksanaan, kesederhanaan, serta sifat penuh kasih dan perlindungan.
Dalam sejumlah tafsir primbon Jawa, terdapat weton tertentu yang dipercaya mempunyai peruntungan baik, termasuk dalam urusan rezeki dan kehidupan yang berkecukupan. Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kemakmuran.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, ada enam weton yang disebut berada dalam naungan Eyang Semar dan dipercaya memiliki peluang besar untuk memperoleh rezeki berlimpah.
Berikut enam weton tersebut:
Rabu Pahing mempunyai jumlah neptu 14, yang diperoleh dari nilai Rabu sebesar 7 dan Pahing sebesar 7.
Dalam penafsiran primbon Jawa, weton ini dikaitkan dengan karakter yang memiliki keseimbangan antara kemampuan lahiriah dan batiniah. Pemiliknya dipercaya mempunyai intuisi cukup kuat ketika melihat sebuah kesempatan.
Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang sederhana sehingga mudah mendapatkan simpati dan kepercayaan dari orang lain. Berbagai peluang rezeki bahkan dipercaya dapat muncul dari arah yang tidak disangka-sangka.
Dalam urusan usaha, Rabu Pahing disebut berpotensi mengembangkan sesuatu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Jika ditekuni secara konsisten, usaha tersebut dipercaya dapat menjadi sumber kemakmuran.
Jumat Kliwon memiliki neptu 14, berasal dari Jumat dengan nilai 6 dan Kliwon dengan nilai 8. Weton ini dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan sisi spiritual dan karakter yang memiliki daya tarik kuat.
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Jawa Pos
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