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Rabbany Wanadriani
Minggu, 13 September 2026 | 04.11 WIB

Banjir Cuan di Depan Mata, 5 Shio Ini Konon Punya Peruntungan Finansial Cerah

ilustrasi shio banyak rezeki. (Freepik) - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. (Freepik)

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok telah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat selama berabad-abad. Dalam tradisi tersebut, tahun kelahiran seseorang dikaitkan dengan shio yang dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter hingga peruntungan dalam kehidupan.

Tak sedikit orang menggunakan ramalan shio untuk melihat berbagai aspek kehidupan, termasuk perjalanan karier, kondisi finansial, serta peluang yang mungkin muncul pada masa mendatang.

Bagi sebagian orang, kerja keras dan ketekunan diyakini menjadi modal penting untuk mencapai kesuksesan. Dalam ramalan shio, ada beberapa pemilik shio yang disebut akan memperoleh hasil sepadan dari usaha yang selama ini mereka lakukan.

Dilansir dari Naurakom, lima shio berikut disebut memiliki peruntungan yang menjanjikan. Kerja keras mereka diyakini berpeluang mendatangkan rezeki dan membuka jalan menuju kesuksesan.

Berikut lima shio tersebut:

1. Shio Kuda

Pemilik Shio Kuda dikenal memiliki semangat tinggi dan keberanian dalam mengejar target. Ketika sudah menentukan tujuan, mereka cenderung tidak mudah berhenti meskipun harus menghadapi berbagai rintangan.

Dalam urusan karier, keberanian mengambil peluang menjadi salah satu karakter yang dipercaya dapat membawa mereka menuju pencapaian lebih tinggi. Mereka tidak selalu memilih jalan yang aman dan terkadang berani mengambil risiko setelah mempertimbangkannya.

Selain gigih, Shio Kuda juga dikenal kreatif dan cukup mudah menyesuaikan diri dengan perubahan. Kemampuan tersebut dipercaya dapat membantu mereka menghadapi dinamika pekerjaan hingga akhirnya memperoleh hasil dari perjuangan yang dilakukan.

2. Shio Kambing

Shio Kambing sering digambarkan sebagai pribadi yang lembut, ramah, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Namun, karakter tenang tersebut tidak berarti mereka mudah menyerah ketika menghadapi tantangan.

Di balik sikapnya yang terlihat kalem, pemilik shio ini dipercaya mempunyai etos kerja yang kuat. Mereka mampu terus berusaha meskipun harus melewati situasi yang tidak mudah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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