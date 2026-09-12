Banjir Keberuntungan, 3 Shio Ini Disebut Berpotensi Membawa Keluarga Menuju Kemakmuran

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Kehidupan yang dipenuhi kelancaran dan kecukupan tentu menjadi harapan banyak orang. Rezeki yang berlimpah bukan hanya dapat memberikan kenyamanan bagi diri sendiri, tetapi juga berpotensi membantu keluarga menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.
Dalam kepercayaan feng shui dan astrologi Tiongkok, shio kerap dikaitkan dengan karakter serta peruntungan seseorang. Ada sejumlah shio yang dipercaya mempunyai aura keberuntungan kuat, terutama dalam urusan rezeki dan kemakmuran.
Menariknya, keberuntungan tersebut tidak selalu dikaitkan dengan materi semata. Karakter seperti kedermawanan, kerendahan hati, dan kemampuan menjaga hubungan baik dengan orang lain juga dipercaya dapat menjadi bagian dari jalan datangnya keberuntungan.
Dikutip dari kanal YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang disebut-sebut memiliki peruntungan rezeki kuat hingga berpotensi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Berikut tiga shio tersebut:
Pemilik Shio Babi dikenal sebagai pribadi yang murah hati dan memiliki kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka disebut tidak segan membantu ketika melihat orang lain sedang mengalami kesulitan.
Sifat tulus dan gemar berbagi tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan Shio Babi kerap dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Dalam ramalan feng shui, mereka disebut memiliki peluang memperoleh keberuntungan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk kehidupan keluarga.
Rezeki yang diperoleh tidak hanya dinilai memberikan manfaat bagi diri sendiri. Pemilik Shio Babi juga dipercaya berpotensi menjadi salah satu sosok yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan keluarganya.
Shio Kelinci dikenal dengan karakter yang tenang, rendah hati, dan menghindari perselisihan. Mereka cenderung tidak suka memaksakan kehendak serta lebih memilih menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.
Pemilik shio ini juga dipercaya tidak terlalu mengejar kemewahan secara berlebihan. Kesederhanaan dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri justru disebut menjadi salah satu karakter yang membawa keberuntungan bagi mereka.
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Jawa Pos
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