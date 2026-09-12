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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 03.12 WIB

3 Shio Menarik Kelimpahan dan Kemakmuran Sepanjang Bulan September 2026

Ilustrasi shio kuda (Magnific) - Image

Ilustrasi shio kuda (Magnific)

 
 
JawaPos.com - Berdasarkan ramalan astrologi, Shio Ayam, Ular, dan Kuda diprediksi menarik kelimpahan dan kemakmuran sepanjang September 2026. 

September 2026 membawa energi yang menarik bagi Shio Ayam, Ular, dan Kuda. 

Setelah melewati awal bulan yang cukup menantang, peluang untuk memperoleh kelimpahan, kemakmuran, kesuksesan, dan perkembangan finansial mulai terbuka bagi beberapa shio tertentu.

Prediksi shio September 2026 kali ini menunjukkan bahwa keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang datang secara tiba-tiba. 

Kelimpahan juga dapat muncul melalui peluang kerja, ide baru, sumber daya, dukungan orang lain, keberanian mengambil keputusan, hingga kemampuan memanfaatkan kesempatan pada waktu yang tepat.

Menurut astrologi Tionghoa yang dibahas laman YourTango, September memiliki sejumlah hari yang dianggap mendukung datangnya hal-hal positif. 

Bulan ini juga mengajarkan pentingnya lebih terbuka terhadap masa depan dan berani mengambil kesempatan ketika peluang muncul.

Berikut pembahasannya, terkait kemakmuran dan kelimpahan yang akan didapatkan Shio Ayam, Ular, dan Kuda.

1. Shio Ayam: Kemakmuran Datang Perlahan, tetapi Semakin Kokoh

September 2026 menjadi bulan yang cukup menjanjikan bagi Shio Ayam. Menurut YourTango, karakter pekerja keras dan kemampuan membangun sesuatu secara perlahan menjadi kekuatan utama Ayam untuk menarik kesuksesan serta kemakmuran. Keberuntungan mereka bukan digambarkan sebagai sesuatu yang datang secara instan, melainkan berkembang secara bertahap melalui keputusan yang terencana.

Ada dua tanggal yang menjadi perhatian utama, yakni 8 dan 20 September 2026. Kedua tanggal tersebut disebut sebagai momentum ketika Shio Ayam sebaiknya bergerak aktif untuk mengejar sesuatu yang diinginkan. Misalnya, mengirim proposal, menawarkan ide, melakukan presentasi, menyusun rencana finansial, atau mulai mengambil langkah menuju tujuan yang selama ini hanya berada dalam pikiran.

Energi bulan September juga mengalami perubahan dari energi Monyet menuju energi Kerbau pada tanggal 7. Perubahan tersebut dapat membuat Shio Ayam merasa lebih serius, terarah, dan siap mengubah keinginan menjadi tindakan nyata.

Menariknya, tanggal 4, 16, dan 28 September juga menjadi Receive Days bagi Ayam. Dalam konteks astrologi, hari-hari tersebut dapat dikaitkan dengan datangnya informasi, nasihat, bantuan, atau sumber daya yang mendukung perkembangan.

Karena itu, kelimpahan bagi Shio Ayam tidak hanya berkaitan dengan uang. Peluang, koneksi, pengetahuan, dan keputusan tepat juga dapat menjadi bentuk kemakmuran yang membantu mereka membangun masa depan lebih kuat.

2. Shio Ular: Lima Momentum Keberuntungan Membuka Jalan Menuju Kelimpahan

Jika ada shio yang memiliki banyak momentum menarik sepanjang September 2026, Shio Ular termasuk salah satunya. YourTango menyebut terdapat lima hari yang sangat mendukung Shio Ular untuk menarik kemakmuran, yaitu 4, 8, 16, 20, dan 28 September 2026.

Kelima tanggal tersebut bukan berarti pemilik Shio Ular otomatis mendapatkan uang atau keberuntungan tanpa usaha. Sebaliknya, momentum tersebut lebih tepat dipahami sebagai waktu yang dapat digunakan untuk mengambil langkah penting, terutama berkaitan dengan rencana pertumbuhan.

September juga mengajarkan Ular bahwa rencana yang telah dibuat tidak selalu harus dijalankan secara kaku. Ada kemungkinan sebuah kejadian tidak terduga membuat mereka harus mengubah arah. Anehnya, perubahan tersebut justru dapat membawa mereka menuju kondisi yang lebih baik.

Editor: Novia Tri Astuti
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