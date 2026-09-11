Cuan Berdatangan dari Berbagai Arah, 3 Shio Ini Punya Hoki Finansial

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter sekaligus peruntungan seseorang berdasarkan tahun kelahiran.

Tidak hanya mengenai kepribadian, ramalan shio juga sering dikaitkan dengan urusan rezeki, karier, bisnis, dan kondisi finansial.

Ada beberapa shio yang dipercaya sedang berada dalam fase keberuntungan. Dalam ramalan, mereka disebut berpeluang memperoleh pemasukan tambahan, mendapatkan kesempatan baru, atau menikmati hasil dari usaha yang selama ini telah dilakukan.

Meski demikian, keberuntungan yang datang tetap perlu disikapi dengan bijaksana. Rezeki yang bertambah sebaiknya diikuti dengan kemampuan mengatur keuangan, tidak berlebihan dalam berbelanja, serta tetap bersyukur atas apa yang diperoleh.

Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, terdapat tiga shio yang diprediksi bakal mengalami peningkatan rezeki dan merasakan aliran cuan yang lebih deras.

Berikut tiga shio tersebut:

1. Shio Tikus – Rezeki Nomplok Mulai Menghampiri Shio Tikus mencakup mereka yang lahir pada 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, dan 2008.

Dalam ramalan, Shio Tikus disebut berpeluang mendapatkan kabar baik terkait kondisi finansial dalam waktu dekat.

Rezeki yang datang bahkan digambarkan sebagai pemasukan yang sudah cukup lama dinantikan. Hal tersebut dapat membuat berbagai kebutuhan yang sebelumnya tertunda mulai terpenuhi.