4 Shio Memasuki Fase Hidup Baru: Hambatan Terbesar Akan Berakhir Mulai 13 September 2026

JawaPos.com - Berikut ini adalah prediksi empat shio yang memasuki fase hidup baru mulai 13 September 2026.

Hambatan perlahan berakhir, membuka peluang perubahan, keberuntungan, dan awal yang lebih baik.

Memasuki Minggu, 13 September 2026, sejumlah shio diprediksi mulai merasakan perubahan energi yang cukup kuat.

Setelah melewati berbagai tekanan, penundaan, konflik, maupun keadaan yang membuat langkah terasa berat, fase baru perlahan mulai terbuka.

Prediksi shio 13 September 2026 kali ini menarik perhatian karena perubahan yang terjadi bukan sekadar soal keberuntungan sesaat.

Bagi beberapa shio, periode ini dapat menjadi momentum untuk meninggalkan situasi lama dan mulai membangun arah kehidupan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka.

Dalam astrologi Tionghoa, perubahan energi dapat menjadi simbol bahwa sebuah siklus mulai bergeser.

Sesuatu yang sebelumnya terasa buntu bisa mendapatkan jalan keluar ketika seseorang berani mengambil keputusan, memperbaiki strategi, atau menerima bantuan dari orang-orang di sekitarnya.

Dikutip dari laman YourTango, berikut empat shio yang dapat dikaitkan dengan tema berakhirnya hambatan dan dimulainya fase hidup baru mulai 13 September 2026.

1. Shio Kerbau: Setelah Perjalanan Berat, Jalan Baru Mulai Terbuka Shio Kerbau menjadi salah satu yang paling kuat dalam tema perubahan menuju fase kehidupan baru. Menurut pembahasan YourTango, energi yang hadir pada awal pekan 7–13 September dapat menjadi penanda berakhirnya sebuah perjalanan yang cukup melelahkan bagi Kerbau. Setelah melewati proses yang tidak mudah, mereka mulai memahami pelajaran dari pengalaman sebelumnya dan dapat melihat arah yang lebih jelas.

Bagi pemilik Shio Kerbau, hambatan terbesar mungkin bukan semata-mata persoalan eksternal, melainkan kelelahan akibat terlalu lama mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya berubah. Mereka dikenal memiliki kecenderungan untuk bertahan, sehingga ketika sebuah situasi tidak berjalan sesuai harapan, Kerbau bisa tetap berusaha meskipun energi mulai terkuras.

Mulai Minggu, 13 September 2026, energi tersebut dapat diterjemahkan sebagai kesempatan untuk membuka lembaran baru. Ada kemungkinan muncul dorongan untuk menyusun kembali rencana, memperbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat, atau mengambil langkah yang sebelumnya masih ditunda.

YourTango juga menyoroti bahwa 12 September membawa energi yang cocok untuk menyelesaikan detail dan memperkuat sesuatu yang sudah dibangun. Sementara itu, 13 September dapat menjadi momentum untuk memulai sesuatu yang berbeda.

Karena itu, fase baru bagi Shio Kerbau sebaiknya tidak dimaknai sebagai keberuntungan yang datang begitu saja. Ini lebih menyerupai hasil dari proses panjang. Apa yang sebelumnya terasa seperti jalan buntu perlahan dapat berubah menjadi pengalaman yang membantu mereka mengambil keputusan lebih matang.