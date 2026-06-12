5 Weton yang Diprediksi Akan Menghadapi Ujian dan Hambatan pada Malam 1 Suro 2026

Ilustrasi weton yang harus waspada pada malam 1 suro (Magnific)
JawaPos.com - Malam 1 Suro merupakan salah satu malam yang memiliki makna penting dalam tradisi masyarakat Jawa.
Malam yang menandai pergantian tahun dalam kalender Jawa ini sering dikaitkan dengan perenungan, introspeksi, serta upaya mendekatkan diri kepada Tuhan.
Bagi sebagian masyarakat, malam 1 Suro dipercaya memiliki energi spiritual yang berbeda dibandingkan malam-malam lainnya.
Dalam berbagai penafsiran primbon Jawa, malam 1 Suro sering dianggap sebagai waktu yang membawa perubahan, baik dalam bentuk peluang maupun tantangan.
Karena itu, banyak orang memilih mengisi malam tersebut dengan doa, tirakat, atau kegiatan yang bernilai spiritual sebagai bentuk harapan agar mendapatkan perlindungan dan keberkahan.
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Perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton dan ramalan dalam primbon Jawa merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya.
Hal ini tidak dapat dijadikan kepastian mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.
Namun, banyak orang tetap menjadikannya sebagai pengingat untuk lebih berhati-hati dan memperbaiki diri.
Dilansir dari kanal Youtube Rahasia Jawa, inilah lima weton yang dalam beberapa penafsiran primbon Jawa disebut perlu lebih waspada karena diprediksi menghadapi ujian dan hambatan pada malam 1 Suro 2026.
1. Selasa Wage
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