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Leni Setya Wati
Jumat, 31 Juli 2026 | 04.53 WIB

Waspada! 3 Shio Ini Berpotensi Mengalami Hambatan, Ini Strategi Agar Tetap Aman

Ilustrasi shio yang harus waspada bulan depan (freepik/wayhomestudio) - Image

Ilustrasi shio yang harus waspada bulan depan (freepik/wayhomestudio)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, shio sering digunakan sebagai gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga berbagai peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi seseorang.

Setiap pergantian bulan dipercaya membawa perubahan energi yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, keuangan, hubungan sosial, hingga kondisi emosional.

Meski keberuntungan selalu bisa berubah, beberapa shio diprediksi perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi bulan depan. Bukan berarti akan mengalami nasib buruk sepanjang waktu, tetapi ada beberapa situasi yang membutuhkan pertimbangan lebih matang.

Kesalahan kecil dalam mengambil keputusan, terutama terkait uang dan hubungan, berpotensi menimbulkan masalah apabila tidak disikapi dengan bijaksana.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disarankan meningkatkan kewaspadaan. Mereka perlu menghindari tindakan terburu-buru dan lebih mengutamakan perencanaan sebelum mengambil langkah besar.

Berikut daftar shio yang perlu memperhatikan berbagai hal penting bulan depan.

1. Shio Ular

Pemilik shio Ular dikenal sebagai pribadi yang cerdas, penuh perhitungan, dan memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik.

Namun, bulan depan menjadi periode yang menguji ketelitian mereka. Kepercayaan diri yang tinggi perlu diimbangi dengan sikap terbuka agar tidak terjebak dalam keputusan yang kurang tepat.

Dalam urusan finansial, shio Ular disarankan lebih berhati-hati terhadap investasi, pembelian besar, atau tawaran yang terlihat terlalu menguntungkan.

Keinginan untuk mengambil peluang secara cepat dapat menjadi risiko apabila tidak didukung informasi yang cukup.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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