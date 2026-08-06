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Endah Primasari Utami
Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.55 WIB

Apa yang Pertama Terlihat? Ungkap Hambatan Terbesar dalam Hidup dan Cara Mengatasinya

Gambar pertama yang mampu ungkap hal yang selama ini menghambat kemajuan Anda. (Instagram katerinasing.official)

 

 
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa kalau Anda sudah berusaha keras, namun hidup Anda masih begini-begini saja?

Melalui apa yang pertama kali terlihat dari gambar ini akan mengungkap hal yang selama ini menghambat kemajuan hidup Anda.

Dilansir JawaPos.com dari katerinasing.official pada Kamis (6/8), berikut ini arti di balik gambar yang pertama kali terlihat.

1. Wajah

Pikiran Anda bergerak cepat, jadi, Anda selalu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.

Sementara melambat bukanlah diri Anda.

Tentukan apa yang benar-benar penting dan berikan perhatian penuh pada hal yang ada di hadapan Anda akan membuat Anda jauh lebih berkembang.

2. Api

Anda cenderung menahan diri saat emosi terasa terlalu kuat.

Membuat kekhawatiran akan kemungkinan hal yang salah menghalangi Anda untuk bertindak.

Jadi, Anda perlu berhenti terlalu memikirkan masalah yang hanya ada dalam bayangan dan mulai percaya pada diri Anda sendiri untuk melangkah maju.

3. Pria tua yang Sedang Berdoa

Anda berusaha keras mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi masa-masa sulit.

Dibalik itu, Anda juga memiliki kemampuan kuat untuk terus maju dan mengatasi berbagai tantangan.

Jadi, percayalah pada ketangguhan diri sendiri, maka Anda akan melaju melampaui batas.

4. 2 Malaikat

Anda mungkin sudah tahu apa yang Anda inginkan di lubuk hati terdalam. Tapi, mengakuinya bisa terasa sulit.

Jadi, jujurlah tentang tujuan Anda sebenarnya, karena kejelasan tentang apa yang Anda inginkan akan membuat langkah Anda selanjutnya jauh lebih mudah terlihat.

5. 1 Malaikat

Perhatian Anda secara alami tertuju pada orang lain sampai-sampai Anda menyadari apa yang mereka butuhkan.

Tapi, hal ini bisa menciptakan kekhawatiran dan minimnya perhatian untuk diri sendiri.

Jadi, mulai sekarang pedulilah pada orang lain tanpa harus memikul semuanya.

Ingat, menetapkan batasan yang tegas adalah bagian dari pengembangan diri.***

Editor: Novia Tri Astuti
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