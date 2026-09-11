Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 11 September 2026 | 21.40 WIB

3 Shio yang Diramalkan Bakal Terima Duit Jumlah Besar di September 2026, Rezekinya Bikin Kaget!

Shio yang diramalkan bakal terima duit besar di September 2026 saat rezekinya bikin kaget banyak orang. (dok: pexels) - Image

Shio yang diramalkan bakal terima duit besar di September 2026 saat rezekinya bikin kaget banyak orang. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api diprediksi bisa menjadi periode yang tidak biasa bagi orang yang beruntung.

Orang-orang yang terpilih dikatakan punya kesempatan untuk mengubah hidupnya melalui serangkaian jalan.

Salah satu jalan yang bisa membuat hidup jadi kian baik yakni melalui perubahan dalam hal finansial.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan bakal terima duit besar di September 2026 saat rezekinya bikin kaget banyak orang.

1. Shio Tikus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio tikus diramalkan akan punya momentum besar dalam hidupnya.

Dalam waktu dekat, mereka dimungkinkan mendapatkan banyak limpahan rezeki dari jalan yang tidak diketahui.

Apa yang datang seketika bisa mengubah  arah jalan hidupnya, termasuk jadi terbebas dari kesulitan ekonomi.

Uang yang datang dikatakan banyak dipengaruhi oleh kepandaian mereka dalam beradaptasi baik kepada orang lain maupun tempat.

2. Shio Naga

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Shio yang di Bulan September 2026 Punya Rezeki yang Lapang, Duit Datang Tak Kenal Waktu - Image
Zodiak

3 Shio yang di Bulan September 2026 Punya Rezeki yang Lapang, Duit Datang Tak Kenal Waktu

Jumat, 11 September 2026 | 21.39 WIB

3 Zodiak yang Punya Hoki Tak Biasa di September 2026, Uang Segepok Datang Tiba-Tiba - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Punya Hoki Tak Biasa di September 2026, Uang Segepok Datang Tiba-Tiba

Jumat, 11 September 2026 | 21.36 WIB

Redmi Note 17 Series Siap Dijual di Indonesia mulai 16 September 2026 - Image
Gadget

Redmi Note 17 Series Siap Dijual di Indonesia mulai 16 September 2026

Jumat, 11 September 2026 | 18.35 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore