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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 13 September 2026 | 03.20 WIB

September 2026 Menjadi Bulan Baik untuk 3 Shio Ini Agar Lebih Berani Mengambil Kesempatan!

Ilustrasi shio ular (Magnific) - Image

Ilustrasi shio ular (Magnific)

 

JawaPos.com - Ramalan astrologi menunjukkan bahwa, September 2026 diprediksi menjadi bulan penuh peluang bagi 3 shio berikut ini. 

Ya, Shio Ayam, Ular, dan Kuda didorong lebih berani mengambil kesempatan untuk membuka jalan menuju kemakmuran.

Pasalnya, September 2026 membawa energi baru bagi pemilik shio Ayam, Ular, dan Kuda. 

Setelah melewati awal bulan yang mungkin terasa penuh pertimbangan dan penyesuaian, beberapa shio justru diprediksi mendapatkan momentum untuk lebih berani mengambil kesempatan yang datang.

Ramalan shio September 2026 kali ini, tidak hanya berbicara mengenai keberuntungan secara materi. 

Kesempatan dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari peluang pekerjaan, tawaran kerja sama, ide bisnis, dukungan dari orang lain, hingga keberanian untuk mengambil keputusan yang selama ini tertunda.

Bagi sebagian orang, peluang terbaik sering kali tidak datang dalam bentuk yang langsung terlihat menguntungkan. 

Ada kalanya sebuah kesempatan justru terasa menantang karena mengharuskan seseorang keluar dari zona nyaman.

Lantas, mengapa ketiga shio tersebut perlu lebih berani mengambil kesempatan pada September 2026? Simak, informasi selengkapnya dikutip jawa Pos dari laman Your tango.

1. Shio Ayam: Jangan Takut Mengubah Rencana Menjadi Tindakan Nyata

September 2026 dapat menjadi periode penting bagi Shio Ayam, terutama bagi mereka yang sudah lama memiliki rencana tetapi masih ragu untuk mengambil langkah pertama. Energi bulan ini mendorong Ayam untuk tidak hanya memikirkan peluang, tetapi mulai mengubah gagasan menjadi tindakan yang lebih konkret.

Menurut pembahasan YourTango, kemakmuran bagi Shio Ayam berkembang secara perlahan dan metodis. Artinya, keberuntungan yang datang bukan sesuatu yang harus dikejar secara terburu-buru, melainkan dibangun melalui kerja keras, konsistensi, dan keputusan yang terencana.

Beberapa tanggal pada September dapat menjadi momentum yang menarik bagi Ayam. 8 dan 20 September 2026 disebut sebagai waktu yang baik untuk mengambil tindakan, termasuk mengajukan proposal, menawarkan gagasan, melakukan presentasi, atau mulai menjalankan rencana yang selama ini hanya disimpan.

Sementara itu, tanggal 4, 16, dan 28 September dikaitkan dengan peluang menerima sesuatu yang bermanfaat. Bentuknya tidak harus selalu uang. Informasi, bantuan, koneksi, kesempatan kerja, maupun dukungan dari orang lain juga dapat menjadi sumber kelimpahan.

Karena itu, pesan penting bagi Shio Ayam adalah jangan terlalu lama menunggu kondisi sempurna. Kesempatan yang datang pada September mungkin membutuhkan keberanian untuk bergerak lebih dahulu.

Jika sebuah ide memang memiliki potensi, bulan ini menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengujinya. Tidak perlu mengambil risiko secara gegabah, tetapi jangan pula membiarkan rasa takut membuat peluang berlalu begitu saja.

Editor: Novia Tri Astuti
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