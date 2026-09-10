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Aulia Rahmi
Kamis, 10 September 2026 | 13.09 WIB

4 Shio Ini Diprediksi Segera Bangkit dari Masa Sulit Setelah 10 September 2026, Peluang Baru Menanti

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)


JawaPos.com - Masa sulit tidak selalu berlangsung selamanya. Setelah melalui periode yang penuh tekanan, 4 shio diprediksi mulai menemukan celah untuk bangkit setelah Kamis, 10 September 2026.

Dalam pembacaan astrologi Tionghoa, momentum ini membawa energi yang dapat mendorong keberanian, kerja sama, dan pandangan baru terhadap masa depan.

Tanggal 10 September 2026 disebut sebagai hari penuh Babi Api. Momentum tersebut berlangsung ketika tahun berada dalam pengaruh Kuda Api dan bulan Ayam Api.

Perpaduan unsur Api dalam pembacaan ini menggambarkan dorongan, tekad, serta keinginan untuk bergerak maju setelah menghadapi berbagai hambatan.

Menariknya, energi Babi juga dikaitkan dengan keramahan dan kebaikan terhadap orang lain.

Karena itu, perubahan positif tidak hanya diprediksi datang melalui usaha pribadi, tetapi juga melalui dukungan, kerja sama, komunikasi, dan keberanian untuk membuka diri terhadap pengalaman baru.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mulai meninggalkan masa sulit setelah 10 September 2026?

4 shio berikut disebut memiliki momentum yang menarik, dengan peluang untuk melihat masa depan secara lebih optimistis dan menemukan jalan yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.

Berikut kita bahas secara rinci yang dikutip dari Yourtango.com.

1. Shio Babi

Shio Babi diprediksi menjadi salah satu yang memperoleh energi positif setelah 10 September 2026.

Dalam pembacaan kali ini, Anda berpotensi terlibat dalam sebuah tindakan atau kesepakatan yang memberikan manfaat bagi diri sendiri sekaligus membantu seorang teman.

Kerja sama tersebut dapat menjadi titik penting yang membuat urusan terasa lebih ringan.

Anda juga diprediksi semakin menyadari pentingnya komunikasi yang jelas.

Dengan memastikan setiap orang memahami posisi dan tanggung jawab masing-masing, potensi kebingungan dapat diminimalkan.

Editor: Novia Tri Astuti
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