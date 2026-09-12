Rezeki Makin Deras karena Suka Berbagi, Ini 6 Weton Istimewa Menurut Primbon

seseorang yang disegani bukan karena harta./Freepik/EyeEm
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, rezeki, dan keberuntungan.
Salah satu sifat yang mendapat tempat penting dalam kehidupan masyarakat Jawa adalah gemar berbagi. Kekayaan tidak semata-mata dipandang sebagai sesuatu yang harus dinikmati sendiri, tetapi juga sebagai amanah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, terdapat sejumlah weton yang dikenal memiliki karakter dermawan dan ringan tangan. Mereka disebut tidak tega melihat orang lain mengalami kesulitan dan cenderung senang membantu sesuai kemampuan.
Menariknya, kebaikan yang dilakukan dengan tulus dipercaya dapat membuka jalan datangnya keberuntungan dan rezeki. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai kondisi finansial seseorang.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut enam weton yang disebut memiliki sifat dermawan dan gemar berbagi rezeki.
Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki rasa kepedulian yang cukup besar terhadap orang-orang di sekitarnya.
Mereka disebut mudah tersentuh ketika melihat seseorang berada dalam kesulitan. Karena itu, Senin Pon cenderung lebih senang membantu daripada hanya memikirkan kepentingan pribadi.
Sikap ringan tangan tersebut membuat mereka sering mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang dari lingkungan sekitar.
Dalam primbon Jawa, ketulusan Senin Pon dalam membantu orang lain dipercaya menjadi salah satu jalan yang mendatangkan keberkahan. Ketika berada dalam situasi sulit, selalu ada kemungkinan munculnya bantuan atau kesempatan baru.
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