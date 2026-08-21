3 Weton yang Nasibnya Bisa Berubah Menjadi Tajir Melintir di Tahun 2026 Menurut Primbon 

JawaPos.com - Perubahan hidup dimungkinkan dapat terjadi di tahun 2026 ini oleh beberapa orang yang beruntung.

Menurut primbon, beberapa orang berkesempatan menjalani kehidupan yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Sepanjang tahun hal-hal baik datang silih berganti hingga perlahan-lahan banyak hal di sekitar yang berubah mendukung ketentraman dalam hati.

Melansir dari kanal YouTube tv KDM, berikut weton yang diramalkan bisa berubah menjadi tajir melintir di tahun 2026 menurut primbon.

1. Weton Minggu Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Pon punya rezeki yang baik.

Bila sebelumnya merasakan hidup sulit, masa-masa kejayaan itu belum tiba dan menunggu untuk diusahakan.