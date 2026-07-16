6 Tempat Sakral di Tanah Jawa Menurut Primbon yang Diyakini Menyimpan Energi Spiritual dan Kisah Mistis Turun-Temurun

Ilustrasi tempat sakral di tanah Jawa (freepik)
JawaPos.Com - Jejak kebudayaan Jawa tidak hanya tercermin melalui tradisi, kesenian, maupun adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Di balik bentang alamnya yang indah, tersimpan sejumlah tempat yang sejak dahulu dipercaya memiliki nilai spiritual tinggi.
Lokasi-lokasi tersebut bukan sekadar destinasi wisata sejarah, melainkan juga ruang yang dipandang sebagai tempat perenungan, penghormatan kepada leluhur, hingga simbol hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan alam semesta.
Dalam kepercayaan Primbon Jawa, beberapa tempat dianggap memiliki energi yang berbeda dibandingkan lokasi lainnya.
Energi tersebut diyakini terbentuk dari perjalanan sejarah yang panjang, kisah tokoh-tokoh besar, ritual yang dilakukan selama ratusan tahun, hingga kepercayaan masyarakat yang terus hidup sampai sekarang.
Tak sedikit orang datang untuk berziarah, berdoa, bermeditasi, atau sekadar mencari ketenangan batin.
Meski kisah-kisah yang berkembang sering dibalut nuansa mistis, nilai utama dari tempat-tempat sakral ini sebenarnya terletak pada penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan spiritualitas.
Dilansir dari kanal Youtube Primbon Tanah Jawa, inilah enam tempat sakral di Tanah Jawa yang dikenal luas menurut kepercayaan masyarakat dan Primbon Jawa.
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