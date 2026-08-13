Kalem di Luar, Kuat di Dalam! Ini 10 Weton dengan Aura Tersembunyi Menurut Primbon

JawaPos.com – Tidak semua orang yang memiliki pengaruh besar harus menjadi sosok yang paling banyak berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang lebih nyaman mengamati, berpikir, kemudian bertindak ketika diperlukan.

Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahirannya. Beberapa weton dipercaya mempunyai pembawaan tenang, tidak gemar mencari perhatian, tetapi menyimpan keteguhan, intuisi, serta kekuatan karakter yang cukup menonjol.

Sifat pendiam tersebut bukan selalu berarti kurang percaya diri. Dalam tafsir primbon, sikap tenang justru dapat menjadi tanda seseorang memiliki kemampuan mengamati keadaan dan mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.

Namun, berbagai gambaran mengenai kekuatan batin, energi spiritual, maupun kemampuan tertentu dalam artikel ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tradisi Primbon Jawa, bukan fakta ilmiah.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut 10 weton yang disebut memiliki kekuatan tersembunyi.

1. Rabu Legi Rabu Legi mempunyai neptu 12, yang berasal dari Rabu bernilai 7 dan Legi bernilai 5. Weton ini digambarkan sebagai pribadi yang cenderung kalem dan tidak banyak berbicara.

Mereka lebih senang mengamati keadaan sebelum memberikan respons. Sikap tersebut membuat Rabu Legi dipercaya memiliki kemampuan membaca situasi dengan cukup baik.

Dalam kepercayaan primbon, mereka juga sering dikaitkan dengan intuisi yang kuat. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil tindakan, melainkan menyusun langkah secara diam-diam.

Di lingkungan pekerjaan, karakter seperti ini membuat Rabu Legi kerap dianggap sebagai sosok yang bekerja di balik layar. Meski tidak selalu menjadi pusat perhatian, kontribusinya dipercaya dapat memberikan pengaruh besar.