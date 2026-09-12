Rezeki Berdatangan dari Berbagai Arah, Ini 3 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, shio kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, peruntungan, serta perjalanan hidup seseorang. Dari 12 shio yang dikenal, beberapa di antaranya dipercaya mempunyai karakter dan energi keberuntungan yang lebih menonjol.
Kepercayaan tersebut membuat shio tertentu dianggap istimewa, terutama ketika dikaitkan dengan peluang, keberhasilan, dan kelancaran rezeki. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tiga shio yang disebut memiliki keberuntungan kuat dan berpotensi memperoleh rezeki dari berbagai arah.
Dalam astrologi Tionghoa, Shio Babi kerap dikaitkan dengan kemakmuran, ketulusan, dan keberlimpahan. Meski sering digambarkan sebagai pribadi yang senang menikmati hidup, karakter tersebut justru dipercaya menjadi salah satu daya tarik keberuntungannya.
Orang yang lahir di bawah Shio Babi diyakini mempunyai sifat sederhana dan mudah bersyukur. Karena itu, peluang baik disebut dapat datang melalui berbagai jalan yang tidak selalu mereka perkirakan sebelumnya.
Dalam ramalan yang beredar, keberuntungan Shio Babi pada periode ini bisa berkaitan dengan peluang usaha, bantuan dari orang lain, hingga pemasukan yang datang secara tidak terduga.
Bahkan, perubahan kondisi kehidupan dapat terjadi ketika kesempatan tersebut dimanfaatkan dengan tepat. Ada kemungkinan muncul peluang yang membuat kondisi finansial maupun status sosial menjadi lebih baik.
Meski sedang berada dalam fase keberuntungan, pemilik Shio Babi tetap disarankan tidak terlena. Rezeki yang diperoleh akan lebih berarti apabila dikelola secara bijaksana dan digunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat.
Shio Kuda dikenal sebagai sosok yang aktif, energik, dan tidak betah terlalu lama berada di tempat yang sama. Mereka memiliki dorongan kuat untuk terus bergerak dan mengejar tujuan.
Sifat pekerja keras serta kegigihan tersebut dipercaya dapat membawa hasil ketika kesempatan yang tepat datang. Setelah melalui berbagai proses, usaha yang selama ini dilakukan Shio Kuda disebut berpotensi menghasilkan pencapaian yang lebih besar.
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