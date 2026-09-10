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Niko Sulpriyono
Jumat, 11 September 2026 | 02.46 WIB

5 Weton ini Konon Diuji Sebelum Beruntung Besar, Primbon Jawa Ungkap Perjalanan Hidupnya

Ilustrasi weton yang beruntung. (dok: magnific) - Image

Ilustrasi weton yang beruntung. (dok: magnific)

JawaPos.com - Ada kalanya seseorang sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hasil yang diperoleh justru belum sesuai dengan harapan. 

Rencana yang telah disusun dengan matang dapat terhambat, pekerjaan yang ditekuni belum membuahkan hasil, atau kesempatan yang hampir diraih tiba-tiba harus tertunda. 

Situasi seperti ini tentu dapat membuat seseorang bertanya-tanya mengapa perjalanan hidup terasa lebih berat dibandingkan orang lain.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton, yaitu gabungan hari dan pasaran kelahiran. 

Berbagai penafsiran dalam primbon Jawa menggambarkan karakter serta perjalanan hidup berdasarkan weton tertentu. 

Beberapa di antaranya bahkan dipercaya memiliki pola kehidupan yang penuh ujian sebelum akhirnya memperoleh keadaan yang lebih baik.

Namun, penafsiran tersebut tidak dapat digunakan untuk memastikan masa depan seseorang. 

Keberuntungan, kegagalan, dan keberhasilan tetap dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk keputusan, usaha, kesempatan, serta kondisi kehidupan masing-masing. 

Lantas, weton apa saja yang konon sering dikaitkan dengan perjalanan hidup penuh ujian sebelum menemukan keberuntungan yang lebih besar?

Berikut 5 weton ini konon diuji sebelum beruntung besar yang dirangkum dari YouTube Nala Weton pada Kamis (10/09)

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap muncul dalam berbagai pembahasan primbon Jawa. 

Dalam penafsiran tradisional, pemilik weton ini sering digambarkan sebagai pribadi yang memiliki pemikiran mendalam dan mampu menghadapi tekanan. 

Mereka juga cenderung tidak selalu menceritakan persoalan yang sedang dihadapi kepada orang lain. 

Karakter tersebut membuat perjuangan mereka terkadang tidak terlihat dari luar.

Editor: Novia Tri Astuti
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