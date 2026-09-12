Ada Peluang Cuan Besar, 6 Shio Ini Diramal Beruntung dalam Urusan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan shio masih menjadi salah satu topik yang menarik perhatian, terutama ketika dikaitkan dengan keberuntungan, karier, hingga kondisi finansial seseorang.

Dalam astrologi Tiongkok, shio merupakan bagian dari siklus 12 tahunan yang masing-masing memiliki karakter dan simbol berbeda. Kepercayaan ini kemudian kerap digunakan sebagai acuan untuk melihat gambaran peruntungan seseorang pada periode tertentu.

Memasuki bulan depan, sejumlah shio disebut berpeluang mengalami perubahan positif dalam urusan keuangan. Ada yang dikaitkan dengan peluang bisnis, peningkatan pendapatan, hingga datangnya bantuan atau keuntungan yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Dilansir dari Naurakom, berikut enam shio yang disebut berpotensi memperoleh keberuntungan finansial pada bulan depan:

1. Shio Naga Pemilik shio Naga kerap digambarkan sebagai pribadi penuh percaya diri, berani mengambil keputusan, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

Pada periode mendatang, shio ini diprediksi memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari peluang yang datang secara tiba-tiba. Kesempatan tersebut bisa berkaitan dengan usaha, pekerjaan, maupun tawaran yang berpotensi menambah pemasukan.

Karakter berani dan kemampuan mengambil keputusan disebut dapat menjadi modal penting untuk memanfaatkan peluang tersebut.

2. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dan kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka juga dianggap cukup cermat ketika mengatur berbagai urusan, termasuk keuangan.

Bulan depan, peluang finansial bagi shio Tikus diprediksi dapat muncul melalui keputusan investasi, kerja sama, atau dukungan dari lingkungan terdekat.