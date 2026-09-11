Rezeki, Karier hingga Asmara Berpihak, 4 Shio Ini Dipercaya Paling Beruntung

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam tradisi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk mengenali tahun kelahiran seseorang. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, shio juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, serta peruntungan seseorang.
Setiap shio dipercaya mempunyai energi dan karakter yang berbeda. Ada yang dianggap kuat dalam urusan pekerjaan, ada yang menonjol dalam keuangan, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah mendapatkan keberuntungan dalam hubungan dan kehidupan sosial.
Menariknya, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki keberuntungan relatif kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan melihat peluang, menghadapi tantangan, sekaligus membangun kehidupan yang lebih mapan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut paling beruntung dan banyak dinaungi berkah sepanjang hidup. Berikut uraiannya.
Shio Tikus kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, keuletan, dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik shio ini cukup piawai dalam melihat kesempatan yang dapat membawa keuntungan.
Dalam urusan finansial, Tikus disebut mempunyai naluri yang baik untuk menentukan langkah. Mereka juga dikenal aktif mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan sehingga tidak mudah berhenti ketika menemui hambatan.
Menurut ramalan yang dikutip dari Naura Kom, Shio Tikus termasuk yang memiliki peruntungan kuat dalam berbagai bidang. Karier dan kondisi keuangan mereka dipercaya berpotensi berkembang apabila kemampuan serta peluang yang dimiliki dimanfaatkan dengan tepat.
Dalam budaya Tionghoa, Naga memiliki posisi istimewa dan kerap menjadi simbol kekuatan, kejayaan, serta keberuntungan. Karena itu, orang yang lahir di bawah Shio Naga sering dipercaya mempunyai karakter berani dan penuh ambisi.
Mereka cenderung mempunyai visi yang besar dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Kepercayaan diri serta keberanian mengambil keputusan menjadi modal yang diyakini dapat membantu mereka mencapai target.
Ramalan yang dikutip menyebut Shio Naga memiliki peluang memperoleh rezeki dan keberuntungan besar. Kemampuan menghadapi rintangan juga dipercaya membuat mereka lebih mudah bangkit dan mengejar kesuksesan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022