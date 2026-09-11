Rezeki, Karier hingga Asmara Berpihak, 4 Shio Ini Dipercaya Paling Beruntung

JawaPos.com - Dalam tradisi Tionghoa, shio tidak hanya digunakan untuk mengenali tahun kelahiran seseorang. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, shio juga kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan kehidupan, serta peruntungan seseorang.

Setiap shio dipercaya mempunyai energi dan karakter yang berbeda. Ada yang dianggap kuat dalam urusan pekerjaan, ada yang menonjol dalam keuangan, sementara sebagian lainnya dipercaya lebih mudah mendapatkan keberuntungan dalam hubungan dan kehidupan sosial.

Menariknya, terdapat beberapa shio yang disebut memiliki keberuntungan relatif kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka dipercaya mempunyai kemampuan melihat peluang, menghadapi tantangan, sekaligus membangun kehidupan yang lebih mapan.

Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, terdapat empat shio yang disebut paling beruntung dan banyak dinaungi berkah sepanjang hidup. Berikut uraiannya.

1. Shio Tikus Shio Tikus kerap diasosiasikan dengan kecerdasan, keuletan, dan kemampuan membaca situasi. Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik shio ini cukup piawai dalam melihat kesempatan yang dapat membawa keuntungan.

Dalam urusan finansial, Tikus disebut mempunyai naluri yang baik untuk menentukan langkah. Mereka juga dikenal aktif mencari jalan keluar ketika menghadapi persoalan sehingga tidak mudah berhenti ketika menemui hambatan.

Menurut ramalan yang dikutip dari Naura Kom, Shio Tikus termasuk yang memiliki peruntungan kuat dalam berbagai bidang. Karier dan kondisi keuangan mereka dipercaya berpotensi berkembang apabila kemampuan serta peluang yang dimiliki dimanfaatkan dengan tepat.

2. Shio Naga Dalam budaya Tionghoa, Naga memiliki posisi istimewa dan kerap menjadi simbol kekuatan, kejayaan, serta keberuntungan. Karena itu, orang yang lahir di bawah Shio Naga sering dipercaya mempunyai karakter berani dan penuh ambisi.

Mereka cenderung mempunyai visi yang besar dan tidak mudah mundur ketika menghadapi tantangan. Kepercayaan diri serta keberanian mengambil keputusan menjadi modal yang diyakini dapat membantu mereka mencapai target.