4 Shio Paling Tulus dan Setia, Sekali Percaya Bisa Bertahan dalam Waktu Lama

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)
JawaPos.com – Kesetiaan menjadi salah satu sifat yang membuat seseorang mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sikap tersebut tidak hanya dibutuhkan dalam hubungan asmara, tetapi juga dalam persahabatan, keluarga, hingga lingkungan pekerjaan.
Seseorang yang loyal biasanya tidak mudah meninggalkan orang yang sudah dianggap penting dalam hidupnya. Mereka cenderung bertahan ketika hubungan menghadapi masalah dan berusaha mencari jalan keluar sebelum memutuskan untuk pergi.
Dalam astrologi Tionghoa, karakter seperti ini dipercaya memiliki kaitan dengan shio tertentu. Meski demikian, gambaran tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan ramalan tradisional, bukan penentu mutlak kepribadian seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, berikut empat shio yang dikenal memiliki sifat loyal dan tulus dalam berbagai hubungan.
Anjing sering diasosiasikan dengan kesetiaan. Dalam ramalan shio, karakter tersebut juga melekat pada orang yang lahir di bawah naungan Shio Anjing.
Mereka dipercaya mempunyai prinsip kuat serta menghargai kejujuran. Ketika sudah memberikan kepercayaan kepada seseorang, mereka cenderung berusaha mempertahankan hubungan tersebut dalam berbagai keadaan.
Di tempat kerja, Shio Anjing disebut sebagai pribadi yang bertanggung jawab terhadap tugas. Mereka dapat mengikuti arahan, tetapi tetap berani menyampaikan pendapat apabila melihat sesuatu yang dianggap kurang tepat.
Dalam hubungan personal, kesetiaan menjadi salah satu keunggulan mereka. Pasangan, keluarga, maupun sahabat dipercaya dapat mengandalkan Shio Anjing ketika menghadapi masa sulit.
Kerbau dikenal sebagai simbol ketekunan dan kerja keras. Karakter tersebut dalam ramalan tradisional juga dikaitkan dengan tingkat loyalitas yang tinggi.
Pemilik Shio Kerbau dipercaya tidak mudah meninggalkan tanggung jawab. Ketika telah menerima sebuah tugas, mereka cenderung menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh meskipun membutuhkan waktu dan tenaga besar.
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Jawa Pos
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