4 Zodiak yang Sangat Setia, Mencintai Secara Mendalam karena Memiliki Sisi Penuh Kasih

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com - Empat zodiak ini adalah sosok yang loyal pada pasangan. Mereka menaruh kesetiaan.
Padahal, pasangan sudah pernah menyebabkan banyak rasa sakit dan hubungan berakhir dengan buruk.
Keempat zodiak ini bahkan tidak pernah bisa membalas perilaku buruk yang diberikan pasangan.
Menurut astrologi, berikut zodiak yang sangat loyal pada pasangan meskipun pada faktanya, mereka tengah menjalani hubungan toxic.
Aries
Aries secara alami memiliki passion yang besar terhadap segala sesuatu yang mereka jalani. Hal tersebut juga berlaku dalam kehidupan percintaan mereka.
Meskipun aries bisa gelisah dalam hubungan saat masih muda, jauh di dalam hati mereka sebenarnya mendambakan hubungan jangka panjang yang memungkinkan mereka menjadi diri sendiri.
Taurus
Taurus tidak akan langsung membuka diri kepada seseorang. Taurus hanya berhati-hati karena sedang mencari seseorang yang benar-benar tepat.
Taurus juga dikenal sebagai pribadi yang sangat bisa diandalkan, pekerja keras, dan penuh perhatian, terutama saat pasangan sedang membutuhkan dukungan. Namun, terlalu banyak kejutan sekaligus karena taurus cenderung tidak menyukai perubahan besar yang datang secara tiba-tiba.
Cancer
Cancer akan melakukan berbagai cara untuk memastikan pasangannya merasa bahagia. Ketika hal tersebut tidak terjadi, mereka bisa merasa sangat terluka.
Cancer akan melakukan berbagai cara untuk memastikan pasangan merasa bahagia. Cancer akan melakukan hampir segala hal untuk memastikan hubungan tetap kuat.
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Jawa Pos
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