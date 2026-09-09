5 Tanggal Lahir yang Disebut Punya Karakter Setia, Jujur, dan Amanah

Ilustrasi tanggal lahir yang dikenal amanah, setia, dan selalu menepati janji (freepik)
JawaPos.com – Kepercayaan merupakan salah satu modal penting dalam membangun hubungan, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Seseorang yang mampu menjaga amanah dan konsisten dengan ucapannya biasanya dianggap sebagai pribadi yang dapat diandalkan.
Dalam tradisi Jawa, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan berbagai perhitungan dalam primbon, termasuk tanggal kelahiran. Beberapa tanggal dipercaya memiliki kecenderungan karakter yang menjunjung tinggi kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab.
Meski demikian, penilaian berdasarkan tanggal lahir merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat menjadi ukuran pasti mengenai kepribadian seseorang.
Dikutip dari channel YouTube Ki Nawi Krama, terdapat lima tanggal lahir yang dalam penafsiran primbon Jawa disebut memiliki karakter amanah, setia, serta berusaha memegang teguh janji.
Berikut daftarnya:
Orang yang lahir pada tanggal 31 dipercaya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka cenderung berusaha menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Kesetiaan kepada keluarga juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran ini. Mereka disebut tidak mudah mengkhianati orang-orang yang sudah dianggap dekat dan penting dalam kehidupannya.
Selain itu, pemilik tanggal lahir 31 dipercaya lebih menyukai keadaan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Mereka tidak terlalu mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara.
Karakter tersebut membuat orang-orang di sekitarnya disebut dapat merasa lebih tenang ketika menjadikan mereka sebagai tempat bersandar.
Pemilik tanggal lahir 3 dipercaya mempunyai sifat perhatian dan setia kepada orang-orang terdekat. Mereka disebut mampu menempatkan kepentingan keluarga maupun sahabat sebagai hal yang penting dalam kehidupannya.
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Jawa Pos
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