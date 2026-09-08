5 Tanggal Lahir yang Konon Melahirkan Pribadi Setia, Jujur, dan Bisa Diandalkan

Ilustrasi tanggal lahir yang dikenal amanah, setia, dan selalu menepati janji (freepik)
JawaPos.com – Kepercayaan merupakan salah satu modal penting dalam membangun hubungan, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Sosok yang mampu menjaga amanah dan memegang teguh perkataan biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, karakter tersebut dapat terlihat dari kebiasaan seseorang dalam menjaga rahasia, bertanggung jawab terhadap tugas, hingga berusaha memenuhi janji yang sudah dibuat.
Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanggal kelahiran seseorang juga kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan sifat tertentu. Beberapa tanggal bahkan dipercaya membawa karakter yang membuat pemiliknya dikenal setia, jujur, dan dapat diandalkan.
Meski demikian, ramalan primbon merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.
Dikutip dari kanal YouTube Ki Nawi Krama, berikut lima tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter amanah dan cenderung berusaha menepati janji.
Orang yang lahir pada tanggal 31 dipercaya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka cenderung menghargai kepercayaan yang telah diberikan dan berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.
Kesetiaan terhadap keluarga juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran ini. Mereka tidak mudah mengabaikan orang yang sudah dianggap penting dalam kehidupannya.
Pemilik tanggal 31 juga disebut lebih menyukai kehidupan yang aman dan stabil dibandingkan mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Sikap tersebut membuat mereka kerap dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan rasa nyaman bagi orang di sekitarnya.
Tanggal 3 dipercaya membawa karakter yang penuh perhatian dan memiliki rasa setia yang tinggi.
Pemilik tanggal ini disebut mampu mengutamakan kebahagiaan orang-orang yang mereka sayangi. Mereka tidak keberatan memberikan waktu, perhatian, atau dukungan ketika keluarga maupun sahabat sedang membutuhkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium
Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome
Prediksi Skor Alaves vs Osasuna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang di Mendizorrotza
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Parma vs Monza di Liga Italia: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Malaga vs Levante: Laga Sengit yang Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang
Prediksi Skor Java United FC vs Garudayaksa: Laskar Kepodang Emas Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Heerenveen vs AZ Alkmaar di Liga Belanda: Kans De Kaasboeren Pesta Gol!
Dr. Iwan Aflanie, Pakar Forensik Indonesia untuk ULM yang Lebih Maju