5 Tanggal Lahir yang Konon Melahirkan Pribadi Setia, Jujur, dan Bisa Diandalkan

JawaPos.com – Kepercayaan merupakan salah satu modal penting dalam membangun hubungan, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Sosok yang mampu menjaga amanah dan memegang teguh perkataan biasanya lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, karakter tersebut dapat terlihat dari kebiasaan seseorang dalam menjaga rahasia, bertanggung jawab terhadap tugas, hingga berusaha memenuhi janji yang sudah dibuat.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, tanggal kelahiran seseorang juga kerap dikaitkan dengan karakter dan kecenderungan sifat tertentu. Beberapa tanggal bahkan dipercaya membawa karakter yang membuat pemiliknya dikenal setia, jujur, dan dapat diandalkan.

Meski demikian, ramalan primbon merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, sehingga tidak dapat dijadikan patokan mutlak untuk menilai kepribadian seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Ki Nawi Krama, berikut lima tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter amanah dan cenderung berusaha menepati janji.

1. Tanggal 31 Orang yang lahir pada tanggal 31 dipercaya memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka cenderung menghargai kepercayaan yang telah diberikan dan berusaha menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat.

Kesetiaan terhadap keluarga juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan tanggal kelahiran ini. Mereka tidak mudah mengabaikan orang yang sudah dianggap penting dalam kehidupannya.

Pemilik tanggal 31 juga disebut lebih menyukai kehidupan yang aman dan stabil dibandingkan mengejar sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Sikap tersebut membuat mereka kerap dianggap sebagai sosok yang mampu memberikan rasa nyaman bagi orang di sekitarnya.

2. Tanggal 3 Tanggal 3 dipercaya membawa karakter yang penuh perhatian dan memiliki rasa setia yang tinggi.