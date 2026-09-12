6 Weton Pembawa Hoki, Karakternya Disebut Mendukung Kesuksesan dan Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Perhitungan weton juga kerap dikaitkan dengan karakter, watak, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter dan perhitungan tertentu yang mendukung keberuntungan dalam kehidupan. Pemiliknya diyakini memiliki peluang lebih besar untuk mencapai kemakmuran apabila mampu mengembangkan potensi yang dimiliki.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan tidak dapat menjadi jaminan seseorang pasti kaya atau sukses.

Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, terdapat enam weton yang dipercaya mempunyai peruntungan baik serta potensi memperoleh kehidupan berkecukupan.

Berikut daftarnya:

1. Minggu Pahing – Gigih dan Pandai Menyusun Rencana Minggu Pahing mempunyai neptu 14, berasal dari Minggu dengan nilai 5 dan Pahing bernilai 9.

Dalam perhitungan primbon yang dikutip, weton ini berada di bawah pengaruh lintang Gajah yang dikaitkan dengan sifat dermawan serta kemampuan membedakan hal yang dianggap baik dan buruk.

Pemilik Minggu Pahing digambarkan sebagai pribadi penuh semangat dan mempunyai kemauan kuat. Mereka juga disebut mampu menyusun rencana sebelum mengambil tindakan.

Perjalanan hidupnya tidak selalu mudah. Ada kemungkinan menghadapi tantangan maupun diremehkan orang lain. Namun, sifat pantang menyerah dipercaya menjadi kekuatan untuk melewati berbagai hambatan.