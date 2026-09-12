Hokinya Tak Kenal Usia, 5 Shio Ini Konon Selalu Dikelilingi Keberuntungan

JawaPos.com – Keberuntungan kerap dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat membuat perjalanan hidup seseorang terasa lebih mudah. Dalam berbagai kepercayaan, hoki bahkan dipercaya dapat memengaruhi kesempatan, hubungan sosial, hingga kondisi finansial seseorang.

Dalam astrologi Cina, setiap orang dikelompokkan berdasarkan shio yang dipercaya memiliki karakter dan peruntungan berbeda. Beberapa shio bahkan disebut mempunyai keberuntungan yang relatif kuat dan mampu bertahan dari masa muda hingga usia lanjut.

Meski kehidupan tetap memiliki tantangan, pemilik shio tertentu diyakini memiliki kemampuan untuk bangkit ketika menghadapi masalah. Mereka juga dipercaya lebih mudah menemukan jalan keluar dan kembali mendapatkan kesempatan baik.

Dikutip dari kanal YouTube Shiodaily, berikut lima shio yang dipercaya memiliki hoki panjang dari lahir hingga tua.

1. Shio Ayam – Percaya Diri dan Penuh Optimisme Pemilik Shio Ayam dikenal mempunyai karakter percaya diri dan berani mengungkapkan pendapat. Mereka cenderung terbuka dalam menyampaikan apa yang dipikirkan maupun dirasakan.

Sikap optimistis dan semangat menjalani kehidupan membuat Shio Ayam dipercaya mampu menjaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dalam urusan kehidupan pribadi, mereka disebut memiliki peluang menikmati hubungan yang harmonis. Karena karakter tersebut, Shio Ayam kerap dianggap mempunyai peruntungan yang tetap baik seiring bertambahnya usia.

2. Shio Tikus – Pantang Menyerah Menghadapi Tantangan Shio Tikus dikenal memiliki pola pikir terbuka dan tidak mudah terpuruk ketika menghadapi persoalan.

Mereka biasanya mempunyai ambisi kuat dan tidak betah terlalu lama berada dalam kondisi yang sama. Keinginan untuk terus berkembang membuat mereka berani mengambil langkah baru.