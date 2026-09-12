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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 23.20 WIB

Nasib Bisa Berubah Total! 5 Weton Ini Dipercaya Punya Peluang Emas dalam Urusan Rezeki

seseorang yang segera bertemu peluang besar./Freepik/volodymyr-t - Image

seseorang yang segera bertemu peluang besar./Freepik/volodymyr-t

JawaPos.com – Kesempatan untuk mengubah kehidupan bisa muncul kapan saja. Bagi sebagian orang, peluang tersebut hadir setelah perjuangan panjang, sementara yang lain mungkin mendapat momentum ketika berada pada situasi yang tidak terduga.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kerap dikaitkan dengan karakter, keberuntungan, serta perjalanan rezeki seseorang. Berdasarkan perhitungan dalam Primbon Jawa, setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya mempunyai karakteristik serta potensi yang berbeda.

Salah satunya adalah keyakinan mengenai weton yang memiliki peluang memperoleh kesempatan besar sehingga kehidupannya dapat berubah menjadi lebih baik.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang dipercaya mempunyai peluang mengalami perubahan nasib melalui kesempatan besar yang datang dalam perjalanan hidupnya.

Berikut lima weton tersebut:

1. Selasa Kliwon – Karismatik dan Mudah Mendapat Kepercayaan

Orang yang lahir pada Selasa Kliwon dipercaya mempunyai karakter kuat serta daya tarik yang membuatnya mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain.

Dalam lingkungan pekerjaan maupun bisnis, kemampuan membangun kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk membuka berbagai kesempatan baru.

Menurut kepercayaan primbon, peluang besar bagi Selasa Kliwon bisa datang melalui pekerjaan, kerja sama, proyek, maupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Jika mampu menjaga kepercayaan dan memanfaatkan peluang dengan bijak, weton ini dipercaya dapat mencapai kehidupan yang lebih mapan.

2. Jumat Legi – Identik dengan Keberuntungan dan Kemakmuran

Jumat Legi menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan dalam tradisi Jawa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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