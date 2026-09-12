Hoki Seumur Hidup, 3 Shio Ini Diprediksi Selalu Punya Jalan Keluar dari Masalah

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Ada yang dikenal penuh ambisi, ada pula yang dianggap lebih mudah menemukan peluang dalam perjalanan hidup.

Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki hoki yang kuat sejak usia muda dan terus mengiringi hingga masa tua. Meski bukan berarti selalu terbebas dari masalah, mereka diyakini kerap menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan.

Lansiran dari YouTube ShioDaily, terdapat tiga shio yang dipercaya memiliki keberuntungan kuat dan seolah selalu dikelilingi hoki dalam berbagai fase kehidupan.

1. Shio Naga – Gigih Sekaligus Beruntung Shio Naga kerap ditempatkan sebagai salah satu shio dengan peruntungan paling kuat. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, pemilik shio ini disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, hoki bukan satu-satunya alasan di balik kesuksesan mereka. Naga dikenal memiliki karakter serius, tekun, dan pantang menyerah ketika mengejar sesuatu.

Saat kesempatan datang, mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi juga berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Perpaduan antara kerja keras dan peluang inilah yang membuat rezeki Naga dipercaya semakin berkembang.

2. Shio Babi – Selalu Ada Pertolongan Saat Terdesak Pemilik Shio Babi sering digambarkan sebagai pribadi yang mampu menjalani hidup dengan santai dan tidak terlalu terbebani oleh berbagai persoalan.

Mereka tetap menghadapi masalah seperti orang lain, tetapi dalam ramalan, Babi dipercaya sering mendapatkan bantuan atau kesempatan ketika sedang berada dalam kondisi sulit.

Bahkan ketika langkah mereka sempat terhambat, selalu ada kemungkinan munculnya jalan baru untuk mencapai tujuan. Karakter yang cenderung tenang membuat mereka tidak mudah panik sehingga dapat menghadapi persoalan dengan lebih ringan.