Rezeki Mendadak Menghampiri, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Tibo Sugih

seseorang yang takdirnya kepalang kaya./Freepik/user25451090
JawaPos.com – Jalan rezeki setiap orang tentu berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kehidupan mapan, sementara sebagian lainnya dipercaya memperoleh kesempatan besar pada waktu yang tidak terduga.
Dalam tradisi Jawa, terdapat istilah tibo sugih yang secara sederhana menggambarkan kondisi ketika seseorang memperoleh peningkatan keberuntungan atau kemakmuran secara tiba-tiba. Konsep ini erat kaitannya dengan perhitungan weton dan penafsiran dalam Primbon Jawa.
Namun, tibo sugih bukan berarti seseorang dapat menjadi kaya tanpa melakukan usaha. Dalam berbagai tafsir primbon, keberuntungan biasanya tetap berjalan beriringan dengan kerja keras, kemampuan membaca kesempatan, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupan.
Menariknya, beberapa weton dipercaya memiliki peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka disebut berpotensi memperoleh peluang besar atau keuntungan dari jalan yang sebelumnya tidak terpikirkan.
Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan peruntungan tibo sugih.
Orang yang lahir pada Senin Pahing dipercaya memiliki karakter yang mampu menerima keadaan dengan lapang. Sikap tersebut dalam tradisi Jawa dikenal dekat dengan konsep narima ing pandum, yakni menerima bagian hidup dengan rasa syukur sembari tetap berusaha.
Dalam tafsir primbon, weton ini disebut memiliki potensi keberuntungan dalam pekerjaan maupun usaha. Kesempatan finansial bisa muncul melalui transaksi, pekerjaan baru, ataupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.
Karena itu, Senin Pahing kerap digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki jalan rezeki cukup terbuka.
Rabu Wage dipercaya memiliki peruntungan yang menarik dalam hal rezeki. Pemilik weton ini disebut berpotensi memperoleh kesempatan yang datang tanpa banyak tanda sebelumnya.
Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari tawaran pekerjaan, proyek, bantuan, hingga peluang usaha yang sebelumnya tidak diperhitungkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!
Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa
Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022