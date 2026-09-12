Rezeki Mendadak Menghampiri, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Tibo Sugih

JawaPos.com – Jalan rezeki setiap orang tentu berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kehidupan mapan, sementara sebagian lainnya dipercaya memperoleh kesempatan besar pada waktu yang tidak terduga.

Dalam tradisi Jawa, terdapat istilah tibo sugih yang secara sederhana menggambarkan kondisi ketika seseorang memperoleh peningkatan keberuntungan atau kemakmuran secara tiba-tiba. Konsep ini erat kaitannya dengan perhitungan weton dan penafsiran dalam Primbon Jawa.

Namun, tibo sugih bukan berarti seseorang dapat menjadi kaya tanpa melakukan usaha. Dalam berbagai tafsir primbon, keberuntungan biasanya tetap berjalan beriringan dengan kerja keras, kemampuan membaca kesempatan, serta sikap seseorang dalam menjalani kehidupan.

Menariknya, beberapa weton dipercaya memiliki peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka disebut berpotensi memperoleh peluang besar atau keuntungan dari jalan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa kerap dikaitkan dengan peruntungan tibo sugih.

1. Senin Pahing – Rezeki Tumbuh dari Sikap Bersyukur Orang yang lahir pada Senin Pahing dipercaya memiliki karakter yang mampu menerima keadaan dengan lapang. Sikap tersebut dalam tradisi Jawa dikenal dekat dengan konsep narima ing pandum, yakni menerima bagian hidup dengan rasa syukur sembari tetap berusaha.

Dalam tafsir primbon, weton ini disebut memiliki potensi keberuntungan dalam pekerjaan maupun usaha. Kesempatan finansial bisa muncul melalui transaksi, pekerjaan baru, ataupun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya.

Karena itu, Senin Pahing kerap digambarkan sebagai salah satu weton yang memiliki jalan rezeki cukup terbuka.

2. Rabu Wage – Peluang Besar Bisa Datang Mendadak Rabu Wage dipercaya memiliki peruntungan yang menarik dalam hal rezeki. Pemilik weton ini disebut berpotensi memperoleh kesempatan yang datang tanpa banyak tanda sebelumnya.