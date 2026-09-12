Rezeki Datang Tanpa Henti, 7 Weton Ini Disebut Makin Makmur Berkat Rasa Syukur

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, konsep rezeki tidak selalu diukur berdasarkan banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Sikap batin, rasa syukur, serta kemampuan menerima dan menghargai apa yang diperoleh juga kerap dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan.

Ada sebuah ungkapan Jawa yang kurang lebih bermakna bahwa orang yang senantiasa bersyukur tidak akan kekurangan sandang dan pangan. Filosofi tersebut menggambarkan keyakinan bahwa rasa cukup dapat menjadi bagian dari jalan menuju kehidupan yang lebih tenteram.

Dalam primbon Jawa, sejumlah weton juga dipercaya memiliki peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung datangnya keberlimpahan, terutama ketika tidak mudah mengeluh dan tetap menghargai hasil yang diperoleh.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki besar dan kehidupan yang semakin makmur.

1. Senin Legi – Dipercaya Selalu Berkecukupan Orang yang lahir pada Senin Legi dalam kepercayaan primbon dikenal memiliki pembawaan sederhana dan rendah hati. Mereka disebut tidak mudah silau ketika memperoleh harta dalam jumlah besar.

Sikap tersebut justru dipercaya menjadi salah satu alasan rezekinya terus terbuka. Alih-alih mengejar kekayaan secara berlebihan, mereka cenderung menjalani kehidupan dengan tenang dan menghargai apa yang sudah dimiliki.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Senin Legi juga dipercaya mampu berkembang secara bertahap. Kesuksesan besar bahkan disebut dapat datang dari usaha yang awalnya tidak direncanakan secara serius.

2. Rabu Pahing – Jalan Rezeki Dipercaya Selalu Terbuka Rabu Pahing kerap dikaitkan dengan peruntungan yang baik dalam primbon Jawa. Pemilik weton ini dipercaya memiliki semangat untuk terus bergerak dan mencari kesempatan.

Berbagai usaha yang dijalankan disebut berpotensi memberikan hasil ketika dilakukan secara sungguh-sungguh. Namun, keberuntungan tersebut dipercaya akan semakin baik apabila mereka tetap rendah hati dan tidak meremehkan rezeki sekecil apa pun.