Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 22.22 WIB

Rezeki Datang Tanpa Henti, 7 Weton Ini Disebut Makin Makmur Berkat Rasa Syukur

seseorang yang pandai bersyukur hingga hartanya tak terukur./Freepik/EyeEm - Image

seseorang yang pandai bersyukur hingga hartanya tak terukur./Freepik/EyeEm

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, konsep rezeki tidak selalu diukur berdasarkan banyaknya harta yang dimiliki seseorang. Sikap batin, rasa syukur, serta kemampuan menerima dan menghargai apa yang diperoleh juga kerap dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan.

Ada sebuah ungkapan Jawa yang kurang lebih bermakna bahwa orang yang senantiasa bersyukur tidak akan kekurangan sandang dan pangan. Filosofi tersebut menggambarkan keyakinan bahwa rasa cukup dapat menjadi bagian dari jalan menuju kehidupan yang lebih tenteram.

Dalam primbon Jawa, sejumlah weton juga dipercaya memiliki peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka disebut memiliki karakter yang mendukung datangnya keberlimpahan, terutama ketika tidak mudah mengeluh dan tetap menghargai hasil yang diperoleh.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat tujuh weton yang dipercaya mempunyai potensi rezeki besar dan kehidupan yang semakin makmur.

1. Senin Legi – Dipercaya Selalu Berkecukupan

Orang yang lahir pada Senin Legi dalam kepercayaan primbon dikenal memiliki pembawaan sederhana dan rendah hati. Mereka disebut tidak mudah silau ketika memperoleh harta dalam jumlah besar.

Sikap tersebut justru dipercaya menjadi salah satu alasan rezekinya terus terbuka. Alih-alih mengejar kekayaan secara berlebihan, mereka cenderung menjalani kehidupan dengan tenang dan menghargai apa yang sudah dimiliki.

Dalam urusan pekerjaan maupun usaha, Senin Legi juga dipercaya mampu berkembang secara bertahap. Kesuksesan besar bahkan disebut dapat datang dari usaha yang awalnya tidak direncanakan secara serius.

2. Rabu Pahing – Jalan Rezeki Dipercaya Selalu Terbuka

Rabu Pahing kerap dikaitkan dengan peruntungan yang baik dalam primbon Jawa. Pemilik weton ini dipercaya memiliki semangat untuk terus bergerak dan mencari kesempatan.

Berbagai usaha yang dijalankan disebut berpotensi memberikan hasil ketika dilakukan secara sungguh-sungguh. Namun, keberuntungan tersebut dipercaya akan semakin baik apabila mereka tetap rendah hati dan tidak meremehkan rezeki sekecil apa pun.

Kebiasaan berbagi juga dipercaya menjadi salah satu hal yang membuat jalan rezeki Rabu Pahing semakin luas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rezeki Datang Bertubi-tubi, 6 Shio Ini Diramal Makin Makmur Menurut Astrologi Tiongkok - Image
Zodiak

Rezeki Datang Bertubi-tubi, 6 Shio Ini Diramal Makin Makmur Menurut Astrologi Tiongkok

Sabtu, 12 September 2026 | 04.41 WIB

Kaya Mendadak hingga Hidup Makmur, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki Istimewa - Image
Zodiak

Kaya Mendadak hingga Hidup Makmur, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki Istimewa

Sabtu, 12 September 2026 | 03.25 WIB

Rezekinya Mengalir, 3 Weton Ini Konon Mudah Hidup Makmur dan Terhindar dari Utang - Image
Zodiak

Rezekinya Mengalir, 3 Weton Ini Konon Mudah Hidup Makmur dan Terhindar dari Utang

Sabtu, 12 September 2026 | 03.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore