Kaya Mendadak hingga Hidup Makmur, 7 Weton Ini Konon Punya Jalan Rezeki Istimewa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan hari kelahiran yang masih menjadi bagian dari berbagai tradisi masyarakat hingga sekarang.

Selain dipercaya dapat menggambarkan karakter seseorang, weton juga kerap dikaitkan dengan peruntungan, termasuk mengenai rezeki, pekerjaan, dan kehidupan ekonomi.

Ada sejumlah weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan finansial yang kuat. Pemiliknya dipercaya lebih mudah menemukan peluang, mengembangkan usaha, maupun memperoleh pemasukan dari berbagai sumber.

Perubahan kondisi ekonomi yang berlangsung cepat terkadang membuat orang-orang di sekitarnya merasa heran. Bahkan, dalam cerita atau kepercayaan masyarakat, seseorang yang mendadak hidup berkecukupan bisa saja dikaitkan dengan praktik pesugihan.

Padahal, anggapan tersebut hanyalah bentuk salah tafsir yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks ramalan weton, keberuntungan biasanya dikaitkan dengan karakter, usaha, serta perhitungan tradisional mengenai hari kelahiran.

Dikutip dari kanal YouTube Kunil Primbon Jowo, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan rezeki kuat dan berpeluang hidup makmur menurut Primbon Jawa.

Berikut daftarnya:

1. Rabu Pon Rabu Pon disebut sebagai salah satu weton yang memiliki karakter pekerja keras dan pantang menyerah.

Pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tidak mudah berhenti ketika menghadapi kegagalan. Mereka cenderung terus mencari cara untuk mencapai target yang sudah ditentukan.