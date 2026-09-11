Rezekinya Mengalir, 3 Weton Ini Konon Mudah Hidup Makmur dan Terhindar dari Utang

3 Weton yang Hidup Penuh Makmur dan Berkah
JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.
Bagi sebagian orang, weton tertentu diyakini mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki. Mereka dipercaya lebih mudah membangun kehidupan yang mapan karena memiliki kemampuan mengelola keuangan, membaca kesempatan, dan bertahan ketika menghadapi kesulitan.
Kepercayaan tersebut juga kerap mengaitkan beberapa weton dengan kehidupan yang berkecukupan dan jauh dari persoalan utang.
Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki keberuntungan dalam urusan finansial sehingga berpeluang menjalani kehidupan yang makmur dan penuh keberkahan.
Lantas, weton apa saja yang dimaksud?
Sabtu Pon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Pemilik weton ini digambarkan memiliki intuisi yang cukup tajam ketika menentukan pilihan. Mereka cenderung mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika berhubungan dengan pekerjaan maupun urusan finansial.
Dalam hal mencari penghasilan, Sabtu Pon disebut lebih mengandalkan kemampuan dan usaha sendiri. Mereka tidak mudah menunggu keberuntungan datang tanpa melakukan tindakan.
Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka mampu mempertimbangkan keuntungan sekaligus risiko yang mungkin muncul.
Dalam dunia bisnis, ketelitian menjadi modal penting bagi Sabtu Pon. Mereka disebut tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar
Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri
Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin
Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas
Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia
Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang
Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022