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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 12 September 2026 | 03.16 WIB

Rezekinya Mengalir, 3 Weton Ini Konon Mudah Hidup Makmur dan Terhindar dari Utang

3 Weton yang Hidup Penuh Makmur dan Berkah - Image

3 Weton yang Hidup Penuh Makmur dan Berkah

JawaPos.com – Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton merupakan perhitungan berdasarkan hari dan pasaran kelahiran yang hingga kini masih dipercaya sebagian masyarakat untuk menggambarkan karakter serta peruntungan seseorang.

Bagi sebagian orang, weton tertentu diyakini mempunyai karakter yang mendukung kelancaran rezeki. Mereka dipercaya lebih mudah membangun kehidupan yang mapan karena memiliki kemampuan mengelola keuangan, membaca kesempatan, dan bertahan ketika menghadapi kesulitan.

Kepercayaan tersebut juga kerap mengaitkan beberapa weton dengan kehidupan yang berkecukupan dan jauh dari persoalan utang.

Dilansir dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tiga weton yang disebut memiliki keberuntungan dalam urusan finansial sehingga berpeluang menjalani kehidupan yang makmur dan penuh keberkahan.

Lantas, weton apa saja yang dimaksud?

1. Sabtu Pon

Sabtu Pon menjadi salah satu weton yang dipercaya mempunyai karakter kuat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.

Pemilik weton ini digambarkan memiliki intuisi yang cukup tajam ketika menentukan pilihan. Mereka cenderung mampu membaca keadaan sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika berhubungan dengan pekerjaan maupun urusan finansial.

Dalam hal mencari penghasilan, Sabtu Pon disebut lebih mengandalkan kemampuan dan usaha sendiri. Mereka tidak mudah menunggu keberuntungan datang tanpa melakukan tindakan.

Kemampuan melihat peluang juga menjadi salah satu kelebihan yang sering dikaitkan dengan weton ini. Ketika menemukan kesempatan yang dianggap menjanjikan, mereka mampu mempertimbangkan keuntungan sekaligus risiko yang mungkin muncul.

Dalam dunia bisnis, ketelitian menjadi modal penting bagi Sabtu Pon. Mereka disebut tidak mudah mengambil keputusan secara sembarangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan mengalami kerugian besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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