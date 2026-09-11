Rezeki Datang Bertubi-tubi, 6 Shio Ini Diramal Makin Makmur Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com - Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan keberuntungan yang berbeda. Dalam astrologi Tiongkok, perbedaan tersebut kerap dikaitkan dengan shio atau tahun kelahiran seseorang.

Ada shio yang dipercaya harus melewati berbagai tantangan sebelum menikmati hasil kerja kerasnya. Namun, ada pula yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh kemudahan dalam urusan finansial.

Sejumlah shio bahkan diramalkan memasuki periode yang penuh peluang, mulai dari perkembangan bisnis, investasi, hingga kerja sama yang menghasilkan keuntungan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut sedang berada dalam fase keberuntungan dan berpeluang memperoleh peningkatan finansial.

Berikut daftarnya:

1. Shio Kerbau Shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang tekun, sabar, dan tidak mudah menyerah. Mereka cenderung memilih bekerja secara konsisten daripada banyak membicarakan rencana.

Sikap tersebut dipercaya menjadi salah satu modal bagi Kerbau untuk membangun kondisi finansial yang lebih kuat. Setelah melewati berbagai tantangan, mereka disebut berpeluang menikmati hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.

Peluang tersebut dapat datang melalui bisnis, properti, maupun investasi jangka panjang. Jika mampu mengelola pemasukan dengan baik, kondisi keuangan Kerbau berpotensi semakin mapan.

2. Shio Naga Dalam astrologi Tiongkok, Naga kerap dikaitkan dengan kekuatan, ambisi, dan keberuntungan besar. Pemilik shio ini digambarkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan sekaligus kemampuan membaca momentum.