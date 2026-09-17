Ramalan Zodiak hingga Akhir September 2026 Ada Perubahan Besar dalam Karier dan Asmara 12 Zodiak

Ilustrasi seseorang dikelilingi simbol 12 tanda zodiak dalam ramalan bintang hingga akhir September 2026 / Foto: (Your Tango)
JawaPos.com — Ramalan zodiak hingga akhir September 2026 membawa pesan berbeda bagi 12 tanda astrologi, mulai dari keberanian mengejar target, penataan keuangan, perubahan arah karier, hingga dinamika hubungan.
Sejumlah zodiak perlu meninggalkan pola lama, sementara lainnya didorong lebih terbuka terhadap peluang dan pengalaman baru.
Dilansir dari YourTango, Kamis (17/9/2026), periode ini menempatkan perencanaan, kemampuan beradaptasi, dan keseimbangan sebagai hal yang perlu diperhatikan.
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Dalam hubungan, beberapa zodiak juga perlu belajar melepaskan pengalaman masa lalu agar dapat membangun kedekatan yang lebih sehat.
Berikut ramalan lengkap 12 zodiak hingga akhir September 2026, mulai dari Aries hingga Pisces. Setiap zodiak memiliki fokus berbeda dalam urusan karier, keuangan, dan asmara, disertai hari baik, warna bahagia, serta angka keberuntungan yang dapat menjadi bagian dari refleksi selama periode ini.
Aries (21 Maret–19 April)
Dorongan mengejar target kembali menguat, tetapi Aries perlu memastikan setiap langkah memiliki perencanaan yang matang.
Dalam karier, gagasan yang disusun dengan baik akan lebih mudah berkembang. Keuangan sebaiknya tidak digunakan untuk keputusan terburu-buru.
Dalam asmara, luangkan waktu memahami perasaan sebelum menentukan arah hubungan. Hari baik Minggu, warna bahagia merah, angka keberuntungan 9.
Taurus (20 April–20 Mei)
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