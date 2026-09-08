Rezeki Makin Deras, 6 Weton Ini Konon Bakal Naik Derajat dan Hidup Makmur

seseorang yang derajatnya naik berlipat./Freepik.
JawaPos.com - Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga peruntungan seseorang.
Perhitungan weton yang memadukan hari dan pasaran Jawa dipercaya memiliki makna tertentu. Dari sinilah berbagai tafsir mengenai rezeki, jodoh, karier, maupun derajat seseorang berkembang dalam Primbon Jawa.
Sebagian weton bahkan disebut mempunyai peruntungan yang kuat dalam urusan materi. Pemiliknya dipercaya memiliki karakter pekerja keras, kemampuan memimpin, serta kecakapan melihat kesempatan yang dapat membawa perubahan dalam kehidupan.
Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat enam weton yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan derajat dan kemakmuran menurut Primbon Jawa.
Berikut keenam weton tersebut:
Jumat Kliwon menjadi salah satu weton yang kerap dikaitkan dengan karakter kuat dan daya tarik yang menonjol. Dalam sejumlah tafsir tradisional, pemilik weton ini dipercaya mempunyai intuisi serta kepekaan yang dapat membantu mereka ketika menentukan langkah.
Peluang rezeki disebut dapat muncul dari berbagai jalur. Usaha yang awalnya sederhana berpotensi berkembang ketika dikelola dengan tekun, sementara hubungan sosial yang luas juga dapat membuka kesempatan baru.
Kemampuan menjaga kepercayaan orang lain menjadi salah satu modal penting. Karena itu, Jumat Kliwon dalam ramalan tersebut digambarkan mempunyai peluang untuk mencapai posisi yang lebih tinggi, termasuk menjadi sosok yang berhasil dalam usaha.
Pemilik weton Rabu Wage dipercaya mempunyai mental yang terbentuk dari berbagai pengalaman hidup. Jalan yang tidak selalu mudah justru disebut dapat membuat mereka semakin matang dalam mengambil keputusan.
Mereka juga digambarkan cukup jeli melihat kesempatan, termasuk ketika peluang tersebut tidak terlihat jelas bagi orang lain.
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Jawa Pos
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