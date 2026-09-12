Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 12 September 2026 | 21.54 WIB

Hoki Besar Menanti, 7 Shio Ini Diprediksi Punya Peluang Meraih Kekayaan

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Keberuntungan kerap menjadi salah satu hal yang menarik perhatian ketika membahas peruntungan berdasarkan shio. Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan potensi berbeda, termasuk dalam urusan karier, bisnis, serta keuangan.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki peruntungan yang lebih kuat sehingga berpeluang mendapatkan kesempatan besar untuk meningkatkan kesejahteraan.

Meski begitu, prediksi semacam ini merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dijadikan jaminan seseorang akan menjadi kaya atau sukses.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat tujuh shio yang disebut memiliki hoki kuat dan berpeluang mencapai kesuksesan serta kemakmuran.

1. Shio Babi

Shio Babi sering diasosiasikan dengan karakter santai dan menikmati kehidupan. Namun, dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, mereka juga disebut memiliki potensi besar dalam urusan finansial.

Pemilik shio ini dipercaya mampu melihat peluang bisnis sekaligus memiliki kecermatan dalam mengatur keuangan. Kemampuan merencanakan penggunaan uang dan mempertimbangkan investasi menjadi salah satu keunggulan yang kerap dikaitkan dengan mereka.

Selain itu, sifat jujur dan tekun membuat Shio Babi dipercaya mudah memperoleh kepercayaan dari orang lain. Dalam dunia usaha, kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk membangun kerja sama jangka panjang.

Jika karakter pekerja keras tersebut dipadukan dengan pengelolaan finansial yang baik, Shio Babi diyakini memiliki peluang untuk mencapai kemapanan.

2. Shio Kambing

Dalam tradisi astrologi Tiongkok, Shio Kambing sering dikaitkan dengan kemakmuran dan kehidupan yang nyaman.

Pemilik shio ini dipercaya memiliki kepekaan dalam membaca situasi dan mengenali kesempatan yang datang. Mereka juga dianggap mampu beradaptasi ketika kondisi di sekitarnya mengalami perubahan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Shio yang Diprediksi Ketiban Cuan di September 2026, Peluang Datang Silih Berganti - Image
Zodiak

5 Shio yang Diprediksi Ketiban Cuan di September 2026, Peluang Datang Silih Berganti

Sabtu, 12 September 2026 | 21.51 WIB

6 Shio Diprediksi Banjir Peluang Finansial Mulai September 2026, Siap-Siap Tajir Melintir! - Image
Zodiak

6 Shio Diprediksi Banjir Peluang Finansial Mulai September 2026, Siap-Siap Tajir Melintir!

Jumat, 11 September 2026 | 00.01 WIB

6 Shio Pengusaha Hebat, Berani Ambil Risiko dan Jago Melihat Peluang - Image
Zodiak

6 Shio Pengusaha Hebat, Berani Ambil Risiko dan Jago Melihat Peluang

Kamis, 10 September 2026 | 21.34 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang! - Image
1

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

2

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

3

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

4

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

5

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

6

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

7

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

8

Prediksi Skor Rennes vs Marseille di Liga Prancis: Les Rennais Siap Pesta Gol di Roazhon Park!

9

Dituduh Netizen Mau Lepas Tanggung Jawab Terhadap Anak, Ini Jawaban Audi Marissa

10

Krisis Kesehatan Mental Anak: Lingkungan Kita Ikut Membentuknya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore