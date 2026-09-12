Lakuning Rembulan: 5 Weton Penuh Ketenangan dan Rezeki Tak Putus Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Primbon Jawa mengenal istilah Lakuning Rembulan untuk weton dengan sifat penuh ketenangan layaknya cahaya bulan.

Golongan weton ini dipercaya membawa kebijaksanaan serta rezeki yang tidak pernah putus dalam hidupnya.

Kehadiran mereka diyakini menjadi penerang bagi keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitarnya.

Dilansir dari akun YouTube Energi Weton pada Sabtu (12/9), disebutkan lima weton yang menurut primbon Jawa termasuk dalam kategori Lakuning Angin tersebut.

1. Senin kliwon

Weton Senin Kliwon memiliki aura ketenangan luar biasa yang melekat kuat pada karakternya.

Hati yang penuh kasih dan bijaksana menjadi ciri khas yang dimiliki pemilik weton ini.

Kemampuan berpikir jernih membuat mereka mahir meredakan konflik dengan kelembutan tutur kata.

Jiwa kepemimpinan alami turut menjadi karakter menonjol yang melekat pada weton ini.