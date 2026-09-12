Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Sabtu, 12 September 2026: Jaga Pikiran Tetap Tenang

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026, berkaitan erat dengan kemampuan menjaga pikiran tetap tenang di tengah berbagai kesibukan.
Ketika terlalu banyak memikirkan pekerjaan, hubungan, atau persoalan finansial, kondisi tersebut dapat membuat tubuh ikut merasakan tekanan.
Karena itu, Capricorn perlu memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan istirahat sebelum kelelahan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Sabtu, 12 September 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Capricorn sebaiknya tidak menunggu sampai benar-benar kelelahan untuk memberikan waktu istirahat kepada diri sendiri.
Mulailah memperhatikan tanda-tanda sederhana seperti tubuh terasa berat, sulit berkonsentrasi, mudah lelah, atau kualitas tidur mulai terganggu.
Ketika beberapa tanda tersebut mulai muncul, kurangi aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu mendesak dan berikan kesempatan kepada tubuh untuk memulihkan energi.
Tidak semua pekerjaan harus diselesaikan pada hari yang sama ketika kondisi tubuh sedang membutuhkan jeda.
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Jawa Pos
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