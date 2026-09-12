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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 12 September 2026 | 19.24 WIB

6 Zodiak yang Hobi Telat, Terkenal Lemot karena Kemampuan Manajemen Waktu yang Buruk

Ilustrasi seseorang yang terlambat/Magnific - Image

Ilustrasi seseorang yang terlambat/Magnific

JawaPos.com - Manajemen waktu berkaitan dengan penghargaan terhadap diri sendiri sekaligus penghormatan bukti bahwa anda menghargai orang lain.

Di dalam kehidupan yang singkat ini, anda perlu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Namun, beberapa zodiak dalam astrologi berikut cenderung tercatat sebagai orang yang hobi telat. Mereka dikenal kurang mampu saat harus memanajemen waktu dengan tepat.

Berdasarkan informasi dari laman yourtango pada (10/9) berikut zodiak yang dikenal kerap terlambat soal waktu. 

Taurus sangat menikmati proses saat mereka harus mempersiapkan diri. Taurus tidak akan keluar rumah sebelum merasa penampilannya maksimal.

Artinya, siapapun yang sedang menunggu mereka di suatu tempat, mereka perlu bersabar secara ekstra. Orang-orang tersebut juga perlu menunggu sampai taurus benar-benar siap.

Scorpio adalah sosok yang tegas dan disiplin setidaknya dalam kepala mereka. Namun, saat alarm berbunyi, mereka justru menekan tombol snooze.

Scorpio ingin menjadi pribadi yang disiplin seperti yang mereka bayangkan, tetapi pada saat yang sama mereka juga sangat menyukai tidur dan rebahan lebih lama.

Leo adalah sosok yang menyukai perhatian dan bahkan menuntutnya. Mereka memiliki niat baik dan benar-benar ingin menggunakan waktunya untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat.

Namun, mereka terlalu mudah teralihkan dan terdistraksi sampai akhirnya membuang waktu sendiri.

Editor: Hanny Suwindari
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