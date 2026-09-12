5 Zodiak yang Sangat Suka Makan, Mukbang dengan Hidangan Lezat Jadi Konten Viral yang Membuat Ngiler

Ilustrasi mukbang/Magnific
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, makanan bukan sekedar sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, melainkan sebagai hobi dan obsesi.
Saat ini berbagai makanan viral kerap menarik perhatian, termasuk kimia zodiak ini. Tidak hanya tertarik mencicipi makanan yang sedang viral, tetapi juga menikmati pengalaman bersantap untuk mukbang berbagai hidangan.
Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango. Pada (10/9) berikut lima zodiak yang diketahui sangat suka makan.
Taurus
Taurus cenderung memberikan banyak perhatian pada makanan. Mereka memikirkan setiap makanan yang akan mereka santap.
Taurus tidak pernah ingin ketinggalan saat ada tren makanan terbaru. Mereka akan menyesal dan FOMO parah saat menyia-nyiakan kesempatan berburu makanan viral.
Libra
Libra berusaha memiliki rutinitas dalam hal makan. Mereka sangat suka ngemil. Jika sedang cravings makanan tertentu, mereka tidak peduli walaupun tengah malam.
Mereka akan tetap menikmati apa yang diinginkan, kapanpun mereka menginginkannya. Libra bahkan dikenal sebagai salah satu zodiak yang hobi makan saat tengah malam.
Pisces
Pisces biasanya memiliki daftar panjang makanan comfort food. Pisces terbuka untuk berbagai jenis masakan baru. Namun, mereka sangat menyukai makanan cepat saji dan street food.
Pisces makan secara berlebihan dalam satu waktu, biasanya hal tersebut berkaitan dengan suasana patah hati.
Leo
Leo tidak terlalu tertarik dengan fast food atau sekedar menghabiskan sebungkus makanan ringan. Leo menyukai makanan dengan suasana yang indah, pelayanan profesional, menu bervariasi, serta minuman berkualitas. Dalam situasi tersebut, mereka dapat memanjakan diri.
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